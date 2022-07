Zé Dirceu lançará livro em Manaus na quinta-feira

Ex-ministro da Casa Civil de Lula e ex-deputado federal por São Paulo, o polêmico José Dirceu lançará em Manaus, na próxima quinta-feira, o livro “Zé Dirceu – Memórias” em que narra sua militância estudantil nos anos 60, a luta contra a Ditadura Miliar, a derrubada do governo Collor de Mello e a redemocratização do país.

No livro, Dirceu também conta os bastidores da fase em que realizou treinamento para ser guerrilheiro em Cuba e o processo que enfrentou durante o escândalo “mensalão”, quando chegou a ser condenado e depois absolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) juntamente com o ex-presidente nacional do PT José Genoíno.

O lançamento ocorrerá às 18 horas, na cidade de Manacapuru. A agenda do ex-ministro no Amazonas também inclui uma visita a Itacoatiara, na Região Metropolitana de Manaus.

Palanque no AM

No Amazonas, o presidente estadual petista, deputado Sinésio Campos, informa não ter recebido nenhum comunicado oficial da cúpula nacional sobre o palanque definitivo de Lula no Amazonas.

O pré-candidato a governador pelo Solidariedade, deputado Ricardo Nicolau, segue no páreo apesar de Lula já ter gravado até vídeo elogiando o senador Eduardo Braga cujo partido, MDB, é parte da federação formada por PT, PV e PCdoB.

No vídeo, Lula declarou: “Eu tive o prazer de ser presidente quando o Eduardo Braga foi governador. Eduardo, muito obrigado pelo trabalho que você fez, e espero que você consiga colher os frutos que você plantou”.

Dilma atrapalha

Chamada de “honestíssima” por Michel Temer, a ex-presidente Dilma Rousseff acabou constrangendo o seu ex-vice ao publicar nas redes sociais que Temer, com a declaração, procurara apenas “limpar sua condição de golpista” contra ela.

A barafunda repercutiu nas redes e acabou causando problemas para os acertos que Lula vinha costurando com o MDB de Temer visando a formação de palanques em alguns estados.

Convenção do SD

Sob o comando do deputado federal Bosco Saraiva no Amazonas, o Solidariedade vai confirmar em convenção, no dia 31 de julho, o deputado Ricardo Nicolau como seu candidato majoritário na batalha estadual de votos deste ano.

Em entrevista a O Globo, o parlamentar disse que sua candidatura é para valer e não será retirada de forma alguma, como insinuam alguns caciques políticos que o consideram “um incômodo” por sua baixíssima rejeição entre os postulantes ao Governo do Amazonas.

Corredor viário

Por meio do IMMU, a Prefeitura de Manaus informa que suspenderá o retorno da sinalização do corredor viário exclusivo para o transporte coletivo da Avenida Constantino Nery, prevista para segunda-feira, 1° de agosto.

A Prefeitura reforça que as equipes de trânsito e transporte estarão nas vias orientando e garantindo a segurança de condutores e pedestres.

Apoio a Wilson

Apesar da tendência do deputado federal Silas Câmara a favor da pré-candidatura do senador emedebista Eduardo Braga, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas (Ieadam) deverá declarar apoio à reeleição do governador Wilson Lima (UB).

No evento, que acontecerá na quinta-feira (28), em Manaus, os evangélicos também confirmarão os seus candidatos a Assembleia Legislativa: Dan Câmara (PSC) e Joelson Silva (Patriotas).

Carlos Lupi vem

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, deverá vir a Manaus prestigiar a convenção do partido que confirmará a candidatura de Carol Braz ao Governo do Estado em 01 de agosto.

A briga pela vice corre entre o engenheiro civil Cláudio Machado, o professor da Ufam e antropólogo, Ademir Ramos, e o empreendedor Mauro Tiago.

O ex-deputado estadual Luiz Castro será o candidato pedetista ao Senado Federal.

Voo de Mirtes

Desincompatibilizada da Sejusc, a jornalista e ex-vereadora Mirtes Salles será um dos nomes do Republicanos na disputa por cadeiras na Câmara Federal.

Sem medo da briga com Silas Câmara, que tentará mais uma reeleição, Mirtes diz apostar na “força das mulheres” nas atuais eleições. Uma de suas principais apoiadoras é a deputada estadual Joana D’arc (UB).

Auxílio antecipado

O Governo Federal antecipou o pagamento da parcela de agosto do Auxílio Brasil, segundo o Diário Oficial da União. Agora, o benefício será pago entre os dias 9 e 22 do mês.

Em julho, o benefício ainda é pago no valor de R$ 400. De agosto a dezembro, o pagamento já será feito no valor de R$ 600.

Roberto Cidadão

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (União Brasil), é o mais novo Cidadão Apuiense.

A entrega do título ocorreu na sexta-feira (22), na Câmara Municipal de Apuí, contemplando iniciativa dos vereadores Antônio Carlos Moisés Franco e Gevan Pires Barbosa (Professor Gevan).

Reis na disputa

Como noticiou a coluna há dois meses, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador David Reis (Avante), será mesmo candidato a deputado federal.

Ele estava de olho por vaga na Assembleia Legislativa, mas cedeu espaço para o pai, Sabá Reis (Avante), que não tem mais chance de sair vice do governador Wilson Lima na atual corrida eleitoral.

David vai medir forças com Hissa Abrahão e os vereadores Marcel Alexandre e Marcelo Serafim no Avante.

CPI da Covid

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ontem o arquivamento de cinco das seis apurações realizadas no âmbito do STF contra o presidente Bolsonaro sob a inspiração do relatório da CPI da Covid.

Se o Supremo acatar o pedido, cairão por terra todas as acusações sobre supostos crimes de epidemia, prevaricação, infração de medida sanitária, charlatanismo e emprego irregular de verba pública.

“Golpe do alvará”

A polícia investiga o chamado “golpe do alvará” ou “golpe dos precatórios” que anda fazendo estragos em Manaus por consistir no uso indevido do nome do desembargador João Simões, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

Conforme a Corte, os criminosos procuram dar legalidade ao “golpe” usando o nome do magistrado, hoje respondendo pela diretoria da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam).

Grana das Forças

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), as Forças Armadas terão R$ 110.614.522,30 para atuar na guarda da paz e da ordem nas eleições deste ano.

O valor é maior que os R$ 54.989.269,31 disponibilizado pela Corte Eleitoral em 2018.

O Exército terá R$ 83.800.521,32, a Aeronáutica, R$ 14.854.864,76, e a Marinha, R$ 11.959.136,22.

