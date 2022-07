Professora é eleita membro da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia

A cadeira de número 71, da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia (Alaca), em breve, será ocupada por uma amazônida economista: Michele Lins Aracaty e Silva, professora doutora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), pesquisadora e escritora, com vastas obras na área do desenvolvimento regional e da biodiversidade amazônica. A cerimônia de posse na Alaca acontecerá no dia 3 de agosto deste ano, às 19h, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Ao longo de sua trajetória, Michele Aracaty atuou na área de consultoria econômica e, como docente, na orientação de inúmeros trabalhos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, além de projetos de Iniciação Cientifica e de Extensão.

Esteve no cargo de vice-presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-AM), em 2021, tendo a missão de coordenar o XII Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal (Enam). Nesse mesmo ano, foi homenageada com a Cruz do Mérito da Economia, da Câmara Brasileira de Cultura do Amazonas.

Para a homenageada, é com muita gratidão que recebe essa indicação para integrar a Academia Literatura, Arte e Cultura da Amazônia, com a finalidade de fortalecer o cultivo da língua, da literatura nacional, da arte e da cultura do Brasil e da região amazônica.

“Estou muito feliz pela indicação e pelo reconhecimento de tão importante entidade, referência no mundo literário e cultural amazônico. Estar ao lado de tantos profissionais renomados, da literatura e da cultura, só me incentiva a seguir em frente e continuar minhas ações e missão em prol do desenvolvimento regional e dos povos amazônicos. Obrigada a direção e a todos os membros da Alaca”, afirma.

Com inúmeras obras publicadas, além de artigos científicos (32) e capítulos de livro (61) que tratam, por exemplo, da economia da floresta, de finanças e da sustentabilidade amazônica, a docente e economista já participou em mais de 153 eventos científicos regionais, nacionais e internacionais, apresentando trabalhos, como convidada ou palestrante.

Sempre contribui com pautas econômicas nos principais portais, blogs e jornais regionais, além de atuar como apresentadora e vice-coordenadora do Programa Economia em Debate, atual Economia em Ação. Em 2018, foi escolhida como a Docente do Ano pelo Corecon/AM Acadêmico.

E já recebeu menção honrosa pelos seguintes trabalhos em PIBIC’ (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica): Riqueza, desigualdade e pobreza no brasil: o caso da região centro oeste brasileira; Pobreza do brasil: a situação da pobreza e desigualdade nas regiões sul e sudeste do brasil; e Economia comportamental: aspectos singulares dos agentes na tomada de decisão.

Destaque no Sober

No 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober), que acontece nos dias 8 e 11 de agosto deste ano, em Natal (RN), a professora Michele Aracaty irá apresentar importantes trabalhos na área do desenvolvimento regional e espera discutir com os participantes de uma das maiores entidades de economia do país temas com foco na farinha do Uarini, Manaus como proposta de cidade sustentável e os desafios da produção de soja na região.

Ela é membro da Sober e atua a duas edições como coordenadora adjunta do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Rural, Territorial e Regional (GT07) da entidade. Nessa edição do Congresso, também fará o lançamento de três obras, das quais está como uma das autoras e organizadoras: A importância da bioprospecção para desenvolvimento sustentável na Amazônia legal: O açaí com base em Saccaro Junior; O extrativismo da piaçava no Município de Barcelos (AM); e Arranjos produtivos e estratégias para o aproveitamento sustentável da biodiversidade no estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria

