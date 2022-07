Sem Lula, PT confirma candidatura de Haddad ao governo de SP em evento

O evento contou com a participação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula

Em convenção sem a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores formalizou a candidatura do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad ao governo do estado. O evento ocorreu na capital paulista neste sábado (23) e contou com a participação de militantes do PT e de outros apoiadores da candidatura de Haddad.

Ministro da Educação entre os anos de 2005 e 2012 e prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016, Fernando Haddad foi candidato à Presidência pelo PT após o ex-presidente Lula ter sido declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele foi derrotado, no segundo turno, por Jair Bolsonaro.

O evento contou com a participação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula, e com a presença do também ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB). Alckmin afirmou que o que ocorre em São Paulo repercute na eleição nacional, para presidente.

“Nós temos, todos os partidos, uma grande responsabilidade. A eleição nacional passa por São Paulo. Não só pelo tamanho do estado, que tem quase um quarto do eleitorado brasileiro, mas também por que São Paulo é uma caixa de ressonância. O que acontecesse aqui ressoa no Brasil inteiro”, disse.

O nome do vice do petista para concorrer ao governo paulista ainda não foi divulgado. Marina chegou a ser cogitada para o cargo, mas lançou a pré-candidatura a deputada federal por São Paulo.

França, que já ocupou o posto tentado por Haddad, também seria candidato ao Executivo, mas acabou declinando, como acordado anteriormente. Ele formalizou ao petista que deixaria a disputa caso as pesquisas mostrassem uma preferência dos eleitores por Haddad.

