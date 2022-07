Manaus (AM) – A escolha do presidente da república tem levantado a animosidade de muitos amazonenses, ao ponto de demonstrarem sua preferência política por meio de adereços. Nestas eleições, o objeto mais procurado no comércio, e nas ruas é a bandeira estampada com o rosto de políticos, principalmente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o atual chefe do executivo Jair Bolsonaro (PL).

O pleito para o Executivo nacional se destaca pela competição de dois candidatos, que estão à frente, de forma disparada, do restante dos candidatos nas pesquisas de intenção de voto: Jair Bolsonaro e Lula.

Conforme o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), divulgado nesta segunda-feira (25), Lula aparece em primeiro com 44% das intenções de voto. Logo atrás, em segundo lugar, Bolsonaro possui 35%.

O levantamento reflete o cenário de político que o país se encontra: a alta preferência entre Lula e Bolsonaro. Esse fenômeno também alcança outras facetas do cotidiano, como o sucesso da venda de toalhas com estampas de candidatos às eleições. A capital amazonense segue a mesma tendência de outras cidades do país, em que as ruas e lojas são invadidas pela venda de toalhas verde-amarela ou vermelhas.

É na rotatória do El Dorado, na Zona Centro-Sul de Manaus, que o comerciante Francisco de Souza vende as famosas toalhas de cunho político. Há nove anos, Francisco trabalha com a venda de diversos produtos variados, como pupunha, castanha e água.

O comerciante Francisco de Souza vende as toalhas da rotatória do El Dorado – Foto: Cesar Gomes/ Em Tempo

Porém, este é o primeiro ano, de experiência em vendas, que Francisco, de 66 anos, entrou no ramo da venda de toalhas. Conforme o comerciante, a venda de toalhas estampadas com candidatos é inédita, e não viu essa procura de toalhas em eleições passadas.

“Comecei esse ano, porque nas eleições anteriores não tinha [a venda de toalha com estampa de políticos]. Isso apareceu agora, e é uma novidade”, disse o comerciante.

De acordo com Francisco, a ideia surgiu após ver as toalhas estampadas com o rosto de Jair Bolsonaro e de Lula sendo vendidas em uma loja. Assim, também resolveu entrar no negócio.

A toalha mais vendida por Francisco é a do ex-presidente Lula – Foto: Cesar Gomes/ Em Tempo

“Hoje que eu comecei a vender as toalhas, eu vendi hoje três toalhas. Eu fui na loja, e vi essas toalhas, então eu me interessei a comprar para ver se ia sair, e está saindo”, afirmou.

Francisco observou que não vende toalhas de outros políticos, porque encontrou na loja apenas as toalhas de Lula e Bolsonaro, que são os mais populares entre o público. Também afirmou que a toalha mais vendida é a do ex-presidente.

“Comprei porque a loja não vendia de outros candidatos. A que mais vende é a do Lula, a do Bolsonaro também sai, mas a que sai mesmo é a do Lula”, contou o comerciante.

O trabalho de Francisco Inicia pela manhã, às 7h e termina às 17h da tarde. Na tarde desta segunda-feira (25), o comerciante vendeu três toalhas, duas do Lula e uma do Bolsonaro. Casa toalha custa entre R$ 40 e R$ 50.

Comércio de paixões

Conforme o cientista político Carlos Santiago, em um cenário onde há grande polaridade no país, onde há fortes adorações por determinados candidatos, há a brecha para o “comércio das paixões”. Para ele, a venda de toalhas estampadas com rostos de políticos é positiva, pois estimula o debate político entre a população.

“Com a venda de toalhas, com as vendas de bandeiras do Brasil, de bandeiras do PT, com o uso das redes sociais por grupos de apoiadores de Bolsonaro, e também do ex-presidente Lula, há ainda movimentações nas artes com reuniões de artistas, com reuniões de professores, de intelectuais em lugares públicos em lugares reservados. Tudo isso é muito bom para democracia, é muito bom para a política, para se debater as eleições, e para o eleitor se sentir informado, se sentir envolvido das eleições”, explicou.

Para ele, o que deve ser combatido são os atos de intolerância e de violência, os quais violam a democracia.

“O que se deve negar sempre e combater sempre são atos violentos e irracionais antidemocráticos. As vendas de produtos de imagens e de identificações dos preferidos, parecido com uma disputa de futebol dentro da política, é extremamente saudável. É extremamente positivo”, destacou.

