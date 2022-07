Prefeitura lança edital para vendas de alimentos no Festival “Sou Manaus Passo a Paço 2022”

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), lançou, na última terça-feira (26), no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.392, caderno de número 1, o “Edital de Chamamento Público n.º 009/2022”, em forma de processo de seleção, para uso de espaço público de forma onerosa, nas praças de alimentação dos palcos Tucupi e Caboquinho, durante o festival #SouManaus Passo a Paço 2022, que acontecerá nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro deste ano, no Centro Histórico de Manaus. O edital fica aberto para inscrição até dia (8).

O edital, a ficha de inscrição (pessoa física e jurídica), proposta comercial e a declaração de atividade estão disponíveis para consulta na aba “editais” do site manauscult.manaus.am.gov.br. Na feira “Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa”, haverá até 26 vagas para operação de venda de alimentos, nas três categorias: Food Bike (cachorro-quente), Carrinho de Comida Ambulante e Barraca de Comida.

O edital estabelece critérios à concessão, utilização e funcionamento de espaço para operação de venda dos seguintes alimentos: “Churros Gourmet”, “Pipoca Express e Gourmet”, “Crepes”, “Cookies Gourmet”, “Tapiocaria”, “Farofaria Gourmet”, “Sorvete na Chapa”, “Caldos e Sopas”, “Doce e salgados Gourmet”, “Comidas Veganas e Vegetarianas” e “Paletas”, nas categorias: Food Bike, Carrinho de Comida Ambulante e Barraca de Comida.

“Este é o segundo edital de gastronomia que estamos lançando do festival #SouManaus Passo a Paço 2022, como forma de fortalecer a gastronomia local e os profissionais da área, também estamos ampliando essa participação e dando oportunidade a todos os interessados. Neste edital, abrimos para a participação de carrinho de comida ambulante, barraca de comida e food bike”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Orientações

Durante o festival, todos os pratos de comida, salgados e doces vendidos na “Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa” deverão ser comercializados no valor mínimo de R$ 8 e máximo de R$ 15.

O cachorro-quente, comida vegana, farofas, comida vegetariana, caldos e sopas comercializados no festival deverão respeitar o tamanho mínimo de 150g e o máximo de 250g, com exceção de salgados e doces.

O proponente selecionado deverá comercializar o mínimo de dois e o máximo de quatro pratos respeitando os limites de valores e tamanhos estabelecidos no edital, conforme itens 3.1, 3.2 respectivamente, bem como, seguir as orientações da organização do evento para não haver duplicidade de pratos.

Já para os proponentes que pretendem vender cerveja, chope e similares, fica estabelecido que esses tipos de produtos devem ser de fabricação artesanal, e terão o espaço de venda delimitado pela coordenação do evento, não sendo permitido vender este tipo de produto em qualquer área do projeto.

Inscrições

Cada proponente poderá concorrer a um espaço para venda de alimentos, podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas jurídicas, as propostas deverão ser constituídas obrigatoriamente pela seguinte documentação: Ficha de Inscrição Pessoa Física ou Ficha de Inscrição Pessoa Jurídica, e Proposta Comercial. Todos os inscritos devem apresentar comprovante (auto declaração) que atua no ramo por no mínimo um ano e garantir que seus equipamentos estejam em pleno estado de conservação.

Os interessados deverão entregar no prazo de dez dias úteis a contar da publicação do edital, no protocolo da sede da Manauscult, no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, zona Sul, no horário de 8h às 17h, a documentação relacionada no item 4.3 do edital que deverá ser protocolizada devidamente lacrada, envelopada e identificada conforme o edital.

Mais informações podem ser obtidas no horário de 8h às 17h, na sede da Manauscult ou pelos telefones (92) 3215-7126 / (92) 3215-5473.

