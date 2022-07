Prefeitura realiza mais uma Feira de Artesanato Itinerante em Manaus

Durante as atividades da feira, 16 empreendedores montaram estandes nos corredores da Prefeitura de Manaus

Com o objetivo de gerar renda e fomentar o empreendedorismo na região, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou, nesta sexta-feira (29), mais uma Feira de Artesanato Itinerante na sede da prefeitura, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste.

Durante as atividades da feira, 16 empreendedores montaram estandes nos corredores da Prefeitura de Manaus. Foram colocadas à venda, mercadorias como bijuterias e artigos diversos para o lar, biscoitos e pães, além de bonecos infantis e roupas para pets. Conforme levantamento do Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc) da secretaria, mais de 1.300 empreendedores integram o cadastro da feira itinerante.

De acordo com o diretor do Desc, Sidnei Magalhães, somente os artesãos cadastrados na Semtepi tiveram a oportunidade de expor suas criações. Ele afirma que, além das vendas diretas nas feiras, os artesãos têm um grande rendimento com encomendas.

“Encerramos o primeiro semestre de forma muito positiva e, apesar da pandemia, houve um aumento significativo no faturamento dos artesãos. Isso é uma grande vitória para a categoria e para o trabalho que estamos realizando. Para isso, vamos continuar fazendo as feiras nos eventos, em órgãos públicos e nas indústrias, além de oferecer capacitação para esses empreendedores. A expectativa é de maior desempenho possível, para gerar mais oportunidades aos empreendedores de manufatura da nossa cidade”, explica Sidnei.

Estratégia

Impulsionadas na gestão do prefeito David Almeida, as feiras itinerantes têm o objetivo de utilizar lugares estratégicos para expor as mercadorias dos artesãos, além de oferecer espaço e estrutura para a exposição e venda dos produtos, promovendo capacitação empreendedora, como forma de reforçar a renda de várias famílias em Manaus.

*Com informações da assessoria

