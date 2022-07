Em meio à incertezas na chapa de Wilson, Avante define data de convenção

No dia, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciará quem será seu indicado para disputar o cargo de vice-governador do Amazonas

Manaus (AM) – A convenção partidária do Avante teve sua data marcada para próxima quinta-feira (4), um dia antes do limite para a divulgação dos candidatos destas eleições. No dia, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciará quem será seu indicado para disputar o cargo de vice-governador do Amazonas.

O local do evento é o espaço Via Torres, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. A expectativa é que o prefeito de Manaus David Almeida anuncie quem é o nome que irá compor a chapa com o governador Wilson Lima (União Brasil).

Outras siglas também realizarão as convenções partidárias no mesmo dia, como o União Brasil (UB), partido do governador Wilson Lima, aliado de David, e o Partido Liberal (PL), que tem como presidente o ex-deputado federal Alfredo Nascimento (PL), o qual também firmou aliança com Lima. No entanto, a configuração das alianças corre risco de se enfraquecer.

Durante entrevista à imprensa local, David Almeida anunciou não apoiar um dos nomes que ganhava força para ser o escolhido como candidato ao senado pela chapa do governador. O pré-candidato que recebe rejeição de Almeida é o Coronel Menezes (PL), quem o prefeito destacou como “inimigo de Manaus”.

“Eu não sou obrigado a apoiar o inimigo de Manaus. Eu considero esse cidadão um inimigo da minha cidade. Eu posso não apoiá-lo, porém, eu vou alertar o povo de que esse candidato não tem condições de ser eleito. Porque elegendo um cidadão como esse, nós estamos elegendo um carrasco que vai dar a sentença para todos nós”, disse David.

Divergências

A fala de David demonstra um conflito político na aliança firmada entre Wilson Lima, e o presidente do Partido Liberal (PL) Alfredo Nascimento. Afinal, de um lado, além de David Almeida declarar desalinhamento político com Menezes, ele também propõe o nome de Chico Preto (Avante) para o senado na chapa do governador.

Do outro lado, Alfredo Nascimento defende Coronel Menezes, o qual possui desavenças com David Almeida. Um dia antes da declaração de David contra Menezes, Alfredo afirmou que foi determinado, no acordo com o partido de Wilson, que a chapa consiga votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL) e para o candidato ao senado Coronel Menezes.

Segundo Alfredo, a escolha de dois candidatos ao senado para uma única chapa não é convencional, como desvia do que foi acordado entre o PL e Wilson Lima.

Vice-governador

Além disso, outro fator causador de conflitos é a escolha do vice-governador. Alfredo Nascimento alertou sobre uma possível “confusão” durante a eleição, caso o vice de Lima, o qual será definido pelo prefeito, não apoie tanto Menezes quanto Bolsonaro.

“Agora, quem for o candidato a vice do Avante dentro dessa chapa majoritária, quem estiver fazendo parte representando o Avante nessa composição com o governador Wilson Lima, obrigatoriamente, legalmente, vai ter que apoiar o nosso candidato ao Senado, sob pena de rompimento e descumprimento desse ‘fechamento de questão’”, disse Nascimento.

Durante um evento da Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (28), na Zona Centro-Sul da cidade, David Almeida anunciou alguns nomes fortes para o cargo de vice. Os nomes citados foram: vice-prefeito Marcos Rotta, o ex-secretário de Limpeza Pública Marcos Rotta, a ex-secretária da Saúde Shádia Fraxe, e o ex-secretário da Casa-Civil Tadeu de Souza.

