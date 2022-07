Convenção de Bolsonaro destacará família e benefícios sociais aos pobres

Será no domingo (24), no Rio de Janeiro, a convenção do PL que oficializará o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição.

O evento será nas cores verde e amarelo e destacará, durante duas horas, ao som de uma dupla de cantores sertanejos, os subsídios sociais incluídos na emenda constitucional que institui estado de emergência até o fim do ano. Também haverá foco nas mulheres, religião, família e liberdade de expressão.

Assessores de Bolsonaro disseram que o PL quer colocar 10 mil pessoas na convenção que terá como palco o Maracanãzinho. O jingle que agitará o evento e a campanha de reeleição é “Bolsonaro, Capitão do Povo”.

Coronel presente

Pré-candidato ao Senado Federal pelo Amazonas, o coronel Alfredo Menezes (PL) participará da convenção nacional do PL neste sábado.

Coordenador da campanha presidencial no Amazonas, Menezes cancelou compromisso no Vale do Rio Madeira para poder se fazer presente no evento do Maracanãzinho.

Quase imbatível

Pesquisa Exame/Ideia aponta que somente Lula possui condições de vencer o presidente Bolsonaro numa disputa de segundo turno das eleições 2022.

Conforme o levantamento, Bolsonaro, hoje, venceria Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) vivendo um cenário de recuperação na atual corrida eleitoral, depois de amargar desgaste em consequência da CPI da Covid-19, aumento da inflação e da crise dos combustíveis.

Com Janones

O prefeito de Manaus David Almeida será uma das estrelas da convenção marcada para hoje, em Belo Horizonte, que sacramentará a candidatura do deputado André Janones à Presidência da República pelo Avante.

Na ausência do prefeito, o vereador vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Wallace Oliveira, assume interinamente o cargo.

AM-010: “Agora, vai”

Na companhia dos prefeitos Anderson Sousa, de Rio Preto da Eva, e Mário Abrahim, de Itacoatiara, o governador Wilson Lima (UB) visitou, na última quinta-feira, as obras de revitalização da Rodovia AM-010.

Ele assegurou que “agora,vai”, referindo-se a celeridade com que a Seinfra toca os serviços na rodovia.

Até o fim do ano

“Agora, é verão e a gente vai colocar o asfalto definitivo. Nós também estamos trabalhando no serviço de tapa-buracos, nas erosões, e a ideia é que até o final do ano sejam entregues 100 quilômetros de asfalto novo”, disse Wilson, destacando a importância estratégica da rodovia para o desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus.

Para os prefeitos Anderson e Mário, os trabalhos avançam conforme o esperado. Revitalizada, a rodovia diminuirá em uma hora o trajeto entre Manaus e Itacoatiara.

Violência repudiada

Em nota, a Prefeitura de Manaus informou, por meio da Semed, ser totalmente contra qualquer tipo de violência praticada contra crianças e adolescentes intrafamiliar ou no ambiente escolar, seja por servidores ou professores, principalmente a violência sexual.

A nota aludiu a um lamentável caso ocorrido em uma escola da rede municipal de ensino. A escola acionou o setor jurídico da Semed e o professor foi afastado imediatamente da sala de aula.

Ele responderá administrativamente pela conduta abusiva e desrespeitosa. A Semed também notificou o fato ao Conselho Tutelar e agora o professor está sob a responsabilidade da Justiça.

Assassinos denunciados

Três indivíduos foram denunciados pelo Ministério Público Federal como responsáveis pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, na região da Terra Indígena Vale do Javari.

Os denunciados, por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver, são Amarildo Oliveira (Pelado), Oseney de Oliveira e Jefferson da Silva Lima (Pelado da Dinha).

Os três estão sendo removidos de Tabatinga para Manaus.

Vanessa candidata

Com as presenças dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), o PCdoB oficializa hoje a candidatura da ex-senadora Vanessa Grazziotin a Câmara federal.

A convenção acontecerá às 9 horas, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

Ao todo, os comunistas disputarão as eleições deste ano com dois candidatos à deputado federal e seis a estadual.

Motociclistas e ciclistas

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) implantou ontem uma sinalização horizontal e vertical para delimitar uma área exclusiva de espera de motociclistas e ciclistas, conhecida como “bolsão” ou “box”, situada entre os veículos e a faixa de retenção, próximo ao semáforo, na Avenida Djalma Batista, no cruzamento com a Rua João Valério.

A medida faz parte da programação de ações para um trânsito seguro aos pedestres e aos modais de duas rodas.

Máscaras

A Controladoria Geral do Amazonas, sob o comando de Otávio Gomes, determinou a volta do uso de máscaras para todos os seus funcionários.

Otávio entende que o recrudescimento da Covid-19 é uma realidade no Estado, exigindo medidas que ajudem na segurança sanitária.

Partidos ricos

De acordo com parciais das prestações de contas disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PT, com R$ 8,5 milhões, é o partido que mais recebeu doações de pessoas físicas ao longo da pré-campanha deste ano.

A seguir, aparecem PSD (R$ 4,1 milhões), União Brasil (R$ 3,04 milhões) e MDB (R$ 1,7 milhões). O total do montante, que contempla 16 legendas, é da ordem de R$ 22 milhões.

Eduardo Cunha

Beneficiado pela decisão de um juiz do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), em Brasília, que lhe devolveu os direitos políticos cassados pela Câmara Federal em 2016, o deputado cassado paulista Eduardo Cunha, hoje filiado ao PTB, está livre para disputar as atuais eleições.

Ele concorrerá ao cargo de deputado federal por São Paulo.

Agricultura

Um grupo de pesquisadores chineses descobriu um gene capaz de aumentar em cerca de 50% a produção de arroz e trigo por hectare.

Tudo indica que o mesmo processo tecnológico pode ser feito com outras plantas, o que especialistas avaliam como sendo o início de uma revolução na agricultura mundial.

