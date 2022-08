Vídeo: População espanca assaltantes até a morte no conjunto Castanheiras

Manaus (AM) – Dois suspeitos de assalto ainda não identificados foram brutalmente assassinados a pauladas e pedradas na noite desta segunda-feira (1) na rua D, do conjunto Castanheira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, três homens teriam sido flagrado cometendo roubos na área, momento em que foram alcançados pela população e brutalmente espancados. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência e constatou o óbito de dois deles. O terceiro suspeito ficou gravemente ferido agonizando, até que foi socorrido e encaminhado até uma unidade hospitalar próxima.

“Fomos acionados com a informação de linchamento e quando chegamos nos deparamos com esses três indivíduos em situação bem grave. A população informou que houve uma situação de arrastão e revoltados os moradores espancaram o trio. Dois morreram e um foi socorrido. O que foi informado é que um deles estava armado, mas não localizamos a arma de fogo. A proprietária de uma residência informou que o trio tentou se esconder no local mas acabou capturado pela população. Aqui tem pedaços”, afirma a sangento Sirrame da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela ocorrência.

O local foi isolado pela Polícia Militar para atuação das demais equipes competentes. Os corpos passarão por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

A remoção dos corpos será realizada por equipes do Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará as circunstâncias do caso.

