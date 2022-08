Corinthians não conta com Renato Augusto em jogo contra o Flamengo

O jogo entre Flamengo e Corinthians, que acontece na Neo Química Arena, nesta terça-feira (2), é o primeiro grande duelo entre os dois clubes pelas quartas de final da Libertadores. O Flamengo vai com força máxima para o confronto, já que a vitória garante a vantagem para o jogo da volta, que acontece no dia 09 de agosto. Entretanto, o elenco do paulista tem cinco desfalques e também não poderá contar com um jogador importante de seu plantel.

Renato Augusto não estará presente no Corinthians x Flamengo, pois não está 100% fisicamente para retornar aos campos oficialmente. Em junho, na partida do clube paulista contra o Goiás, pelo Brasileirão, o jogador teve uma lesão no músculo solear, na parte posterior da perna, entre o joelho e o calcanhar.

O Departamento Médico tentou ao máximo recuperá-lo a tempo da primeira decisão da Libertadores, mas o atleta ainda precisa readquirir condicionamento físico e voltar a ter atividades de impacto, antes de ser liberado.

Portanto, sem o meio campista, a provável escalação do Corinthians para encarar o Flamengo em casa é: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena (Raul Gustavo) e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo e Maycon; Adson (Gustavo Mosquito), Willian e Yuri Alberto. O técnico Vítor Pereira espera poder contar com Renato Augusto no jogo de volta contra o Rubro-Negro, que acontecerá no dia 09 de agosto.

A bola vai rolar para Flamengo e Corinthians nesta terça-feira (02), na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília). O confronto será o primeiro das quartas de final do campeonato continental, e as equipes voltarão a se enfrentar no dia 09 de agosto. O segundo e decisivo duelo será Maracanã e vale vaga na semifinal da Copa Libertadores.

