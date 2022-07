Manaus FC anuncia o meia Pio como novo reforço para 2022

Manaus (AM)- A diretoria do Manaus FC anunciou a contratação do meia Francisco Hércules de Araújo, conhecido como Pio, nesta quinta-feira (28), que vem do Fluminense-PI.



Pio é natural de Fortaleza-CE, inciando sua carreira na base do Corinthians-SP. O atleta ainda acumula passagens pelo Ceará-CE, Icasa-CE, Fortaleza-CE, ABC-RN, Treze-PB, RB Bragantino-SP, CSA-AL e pelo Gil Vicente, de Portugal.



Além das diversas passagens por competições nacionais e até internacionais, o meia acumula oito títulos em sua carreira: Série B 2019 com o Bragantino-SP, Série C 2010 com o ABC-RN, Série D 2013 com o Botafogo-PB e 5 campeonatos estaduais: Piauense 2022, Paraibano 2014 e 3 Cearenses – 2015, 2016 e 2018.

“Estou muito feliz e honrado por vestir a camisa do Manaus. Fui muito bem recebido pelos jogadores, diretoria e comissão. Vim para fortalecer a equipe, pois são todos qualificados. Creio que vamos alcançar nossos objetivos, um deles, a classificação para a segunda fase. Vamos em busca do sonho do acesso”, disse em entrevista.



Ele se junta ao esmeraldino prestes a encarar 3 partidas decisivas em busca da classificação para o quadrangular na Série C 22. O próximo jogo é contra o Botafogo-PB no dia 30 de julho em Manaus, enfrentando ainda o Ypiranga-RS no dia 6 de agosto em Erechim-RS e por último, contra o Mirassol no dia 13 de agosto em Manaus.



O Manaus está na 13ª posição, com 21 pontos – apenas a dois pontos de diferença do G8, a zona de classificação – com 16 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas nessa Série C 22.

*com informações da assessoria

