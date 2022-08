Operação policial em combate ao crime de roubo prende quatro em Manaus

Manaus (AM) – Quatro pessoas foram presas em uma operação policial de equipes do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) entre esta segunda-feira (1º) e hoje (2). A ação é resultado de uma investigação acerca de roubos praticados contra transeuntes em Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 19° DIP, os suspeitos presos foram identificados como Eliana Santana de Oliveira, de 45 anos, (presa em flagrante por receptação), João Vitor Ribeiro Rocha, de 19 anos, (preso em flagrante por roubo), Relrison Rocha da Oliveira, de 28 anos, (mandado de prisão por suspeita de roubo) e Wellyngton Pereira de Souza, de 29 anos, (mandado de prisão em decorrência de sentença condenatória final).

Ainda há duas pessoas foragidas que não foram localizadas em suas residências, são elas: Cléber Lucas dos Santos Alves, de 21 anos, (mandado de prisão por suspeita de roubo) e David de Oliveira Rocha, de 24 anos, (mandado de prisão em aberto por suspeita de roubo).

“Com excessão de Wellyngton, os demais suspeitos são investigados como integrantes de um grupo que praticava roubos a transeuntes. Alguns dos roubos apurados ocorreram neste ano no conjunto Ayapua, bairro Colônia Terra Nova e Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. As prisões ocorreram predominantemente no Loteamento Campos Salles, na Zona Oeste de Manaus”, explicou o delegado.

No total, se buscou cumprir oito mandados judiciais sendo quatro de prisão e quatro de busca e apreensão resultando nas prisões dos suspeitos e na apreensão de três motocicletas, além de vários aparelhos celulares, dois deles já reconhecidos como oriundos do crime de roubo.

“Acreditamos que ações policiais como está são eficazes para diminuir o número de roubos a transeuntes”, mencionou o delegado.

