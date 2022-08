Comoção e revolta marcam velório de adolescente morta a facadas em Manaus

A jovem foi morta a facadas e o padrasto é o principal suspeito do crime

Manaus (AM) – Comoção e revolta marcaram o velório da adolescente Jennifer Vitória Magno Soares, de 15 anos, na Travessa Belém, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, na manhã desta terça-feira (2).

Jennifer foi morta a facadas nesta segunda-feira (1), em uma residência na rua P, comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital. O ex-padrasto, Carlos Alberto Paula Soares, de 36 anos, é o principal suspeito da morte de adolescente.

De acordo com Alessandra Soares, mãe da vítima, os familiares pedem que as autoridades tomem uma atitude imediata para capturar o ex-marido. “O que ele fez com a minha filha, não quero que fique impune. Ela amava muito ele como um pai. Era uma criança inocente, sem maldade. O Carlos Alberto precisa pagar pelo que fez”, disse aos prantos.

Uma tia da adolescente, identificada como Sebastiana, disse ao Em Tempo que, até o momento, os familiares seguem sem entender os motivos que levaram Carlos Alberto a tirar a vida da filha de criação.

“Carlos Alberto e a mãe dela foram casados por 12 anos e os dois (Jennifer e ele), eram como pai e filha. Não aceitamos o que ele fez com ela e estamos todos em choque. Isso é uma monstruosidade e ele precisa pagar. Estamos sofrendo demais”, relata.

Culpando a mãe da vítima

Ainda no velório, os familiares relataram que Carlos Alberto encaminhou uma mensagem para a mãe de Jennifer, relatando que ela seria a culpada por ele ter matado Jennifer. O motivo, seria o ciúme do atual relacionamento da mãe da menina com outro homem, o que teria motivado Carlos a matar a vítima.

Ainda de acordo com Alessandra, a relação paternal entre o ex-marido e Jennifer era muito forte. Tanto, que a jovem continuava a frequentar a casa do ex-padrasto, onde ele viveu com a mãe dela por 12 anos.

Com a separação, Alessandra relatou que sofria ameaças constantes do ex -companheiro e que ele mataria não somente ela, mas também os sogros e, em seguida, se mataria.

Carlos Alberto de Paula segue foragido

Polícia

Segundo o Delegado Cristiano Castilho, titular do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima, além de ter sido morta com nove facadas, foi encontrada seminua.

“Aparentemente não podemos ser levianos de afirmar que houve violência sexual, mas ela estava com a parte debaixo despida. O suposto autor confirmou pra mãe da vítima que ela era a culpada da tragédia porque é um casal recém separado e talvez tenha feito isso por vingança”, afirmou o delegado, na ocasião.

Jennifer foi morta com 9 facadas

Ameaças

Para a reportagem do Em Tempo, a mãe da vítima contou que Carlos Alberto entrou em contato e relatou que gostaria de fazer um acordo para se entregar. Parte deste acordo seria encontrar-se pessoalmente com Alessandra e, depois, chamar uma viatura policial. O endereço dado pelo homem foi de uma residência na rua Laço do Amor, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

