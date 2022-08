Mototaxista é preso após se masturbar em via pública ao importunar jovem no AM

Manacapuru (AM) – Um mototaxista de 44 anos de idade, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso, em flagrante, nesta segunda-feira (1°), pelo crime de importunação sexual cometido contra uma jovem de 22 anos. O fato ocorreu em via pública, no bairro São José, em Manacapuru (distante a 68 quilômetros de Manaus).

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, a vítima estava em cima da própria moto aguardando a mãe retornar de um estabelecimento comercial quando notou que o mototaxista estava se masturbando em via pública olhando para ela.

“A jovem filmou a ação criminosa do suspeito e de imediato foi até a delegacia denunciar o caso. De imediato, as equipes saíram em busca do homem, que foi preso em flagrante no bairro Novo Manacá, em Manacapuru”, destacou a delegada.

O mototaxista foi imediatamente conduzido à DEP de Manacapuru e responderá pelo crime de importunação sexual. Ele irá ficar à disposição da Justiça.

