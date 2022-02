Gedeão confirma candidatura para Deputado Estadual no Amazonas

Manaus (AM) – Na última quarta-feira (16), o ex deputado-federal, professor Gedeão Amorim, anunciou sua filiação ao Avante e confirmou a equipe do Em Tempo, que pretende se candidatar a deputado estadual nas eleições de 2022.

“Eu tenho expertise em Gestão pública, especialmente, na área de educação. Penso que posso contribuir muito para atualização do Sistema de Educação do Estado”, afirmou.

Gedeão Assumiu, como Suplente, o mandato de Deputado Federal, na Legislatura 2015-2019, em 29 de dezembro de 2017. O professor afirma que estará à disposição da população, se eleito.

“Sou bastante conhecedor do Estado e de seus problemas, posso contribuir bastante o incremento do desenvolvimento do Amazonas, a rigor de um parlamentar que tem responsabilidades por tudo que diga respeito as condições de melhoria das condições de vida da população”, disse.

Ele acredita estar junto ao Avante, muitos benefícios para sua candidatura serão observados, por ser um “partido forte aqui no Estado, especialmente, em decorrência da liderança do Prefeito Davi”, explicou ele.

Leia mais:

Roberto Cidade quer criar política estadual de incentivo a cursos sociais e populares