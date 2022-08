Homem é assassinado com estocadas em Maués

Até o momento não há informações sobre as circunstâncias e motivação do crime

Maués (AM) – Um homem até o momento ainda não identificado foi brutalmente assassinado na tarde desta quarta-feira (3), na rua Coronel Tito Leão, no bairro Centro, em Maués (distante 269 quilômetros de Manaus).

De acordo com policiais da 10° Companhia Independência de Polícia Militar (CIPM), a equipe foi acionada com a informação de um corpo jogado em via pública.

Ao chegarem no local se depararam com a vítima apresentando duas estocadas de objeto ponte agudo, uma no peito e outra nas costas. O local foi isolado para a perícia.

O corpo foi levado ao necrotério da unidade hospitalar da cidade para exame de necrópsia. Até o momento não há informações sobre as circunstâncias e motivação do crime.

O corpo aguardará identificação oficial e o caso será investigado pela Delegacia Interativa de Polícia de Maués.

