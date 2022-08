Vídeo: mulheres brigam jogadas no asfalto da zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Uma cena de luta livre ao ar livre foi protagonizada por duas mulheres, na manhã desta sexta-feira (5), na zona Leste da capital amazonense.

A pancadaria aconteceu nas proximidades de um bar conhecido na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. De acordo com populares, a briga aconteceu por causa de relacionamento amoroso.

Nas imagens, uma das jovens fica praticamente nua. Os populares também relataram que a mulher estaria “dando uma talaricada no homem da outra”. A descoberta de traição gerou uma reação violenta da namorada do homem e as duas acabaram brigando.

Movimentação

A cena viralizou nas redes sociais e gerou debate entre as testemunhas. “Uma verdadeira baixaria por causa de um macho feio que nem vale a pena. As duas se matando e ficando peladas na rua e o lindo rindo. Quanta falta de dignidade”, disse uma frequentadora do local que não quis ser identificada.

Dona Raimundo do Carmo, 73 anos, que estava apenas passando para comprar pão, não pode deixar de observar estarrecida, do outro lado da avenida.

“Parei para ver rapidinho essa pouca vergonha e não deixo de me chocar com as coisas que certas pessoas fazem. Que horrível. No dia que descobri a amante do meu marido, mandei foi ele embora e disse para ficar por lá, sem volta. Brigar por porcaria, nunca. Agora, vou para casa tomar meu cafezinho. Já estou atualizada do que rola no ‘Jorge Texas'”, comenta.

