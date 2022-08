Homem é espancado até a morte após suspostamente roubar drogas de traficante em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (8), dentro de um igarapé, localizado na rua Adauto Fernandes, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da capital.

Segundo informações, o corpo foi encontrado, por volta de 5h, por moradores que passavam pelo local. O homem apresentava vários sinais de agressões. A polícia acredita que, possivelmente, ele tenha sido espancado até a morte e jogado no igarapé.

De acordo com o que foi informado à polícia, durante a madrugada, o homem recebeu uma ordem para ir até uma boca de fumo para pegar um pacote com substâncias de entorpecentes para um suposto traficante da área, feito isso, o ele não retornou com as drogas, conforme o combinado.

Ainda segundo as informações, o homem decidiu fugir com a droga. Porém, após saber da fuga, o traficante ordenou para que os soldados do crime o capturassem. Após ser encontrado, ele foi torturado e morto a golpes de pauladas.

Após receber o chamado, a polícia acionou todos os órgãos competentes para realizar as investigações. O corpo da vítima foi removido e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), para o exame de necropsia, onde ficará à disposição para reconhecimento de familiares.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

