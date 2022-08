Rosa Weber é eleita nova presidente do STF

A ministra Rosa Weber é a nova presidente da Corte no próximo biênio, após a votação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), realizada nesta quarta-feira (10). O nome da ministra já era previsto para assumir o cargo.

A ministra toma posse em 12 de setembro. Luís Roberto Barroso será o vice-presidente do STF.

Weber assume no lugar de Luiz Fux pelo critério de ser a ministra mais antiga que ainda não ocupou o cargo.

“São atos de rotina. Isso, todavia, não ofusca a simbologia deste momento. Realça a instituição. Na verdade, é a ideia matriz que está na Bíblia: Outra geração vai, mas a terra permanece para sempre”, disse em discurso no plenário.

A ministra falou que se sente sensibilizada com o exercício do cargo após 46 anos de magistratura. “Exercer a Presidência do STF, para uma juíza como eu, que está na magistratura há 46 anos, é uma honra. Em especial nesses tempos tumultuados, o exercício desse cargo trata-se de um imenso desafio. Vou procurar desempenhá-lo com serenidade e com a parceria dos senhores e diante da integridade e da soberania da Constituição”.

* Com informações do site Metrópoles

Leia mais:

Rosa Weber será relatora da ação contra Bolsonaro por ataques aos sistema eleitoral

Weber envia à PGR pedido de inquérito contra Bolsonaro por homofobia

Maioria do STF vota a favor de reajuste de 18% para ministros e servidores