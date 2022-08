Movimentação de compras para o dia dos pais é intensa no ‘bate-palmas’, Centro de Manaus

Manaus (AM) – O dia dos pais foi marcado pela correria, no Centro de Manaus, das compras em homenagem a data. Nesta sexta-feira (12), os comerciantes se “viravam nos trinta” para dar conta do atendimento aos clientes.

Nas lojas e bancas localizadas no famoso ‘bate palmas’, na rua Marechal Deodoro, os vendedores buscavam a atenção de quem passava.

Este é o caso de Waltemira de Oliveira, 37 anos, que ajuda a mãe numa banca de roupas.

“Já passou muito cliente por aqui hoje e preparamos preços especiais para atender os pais. São nessas datas que a gente vende e não podemos perder as oportunidades”, comenta.

Em sua banca de chapéus, Wanda Silva, 45 anos, também afirmou que a procura pelo adereço aumentou.

“E graças a Deus por isso. Tem papai que é mais da antiga e gosta de usar chapéu. Para os mais ‘garotões’, temos os famosos bonés e camisas de time de futebol”, afirmou.

Clientes na procura

Se por um lado, os comerciantes querem prender a atenção dos clientes, por outro, que foi ao Centro buscava qualidade e um preço baixo.

O autônomo Antônio Lúcio, 30 anos, foi a ‘bate – palmas’ buscando exatamente isso. Conseguiu, porque o pai ama futebol.

“Vou legar uma camisa do ‘mengão’ pra ele. Tava precisando de uma nova e o tecido é de boa qualidade. Vim de longe, procurei demais, mas valeu a pena”, disse.

Já a estudante Maria das Chagas, de 16 anos, morsdora do bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus, conta que a grande homenageada será a mãe, que sempre fez os dois papeis.

“Ela sim foi meu pai e mãe ao mesmo tempo. Sei que ela gosta de perfumes e colares e consegui comprar um presente bem bonito para aquela que sempre se sacrificou e sacrifica por mim”, explicou.

Pesquisa

A movimentação aqueceu o comercio, conforme previsãode recente pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), apontando que 64% das vendas do ano estão sendo movimentadas em alusão a data e que, na preferência do consumidor, 14% pretende homenagear o pai com café da manhã, almoço ou jantar.

O levantamento escutou 307 consumidores, que disseram ter a intenção de comprar roupas, calçados e perfumes. Pessoas de diferentes faixas etárias e zonas de Manaus participaram da pesquisa.

Para o presidente da Fecomércio AM, Aderson Frota, a pesquisa forneceu informações essenciais para o fornecimento de produtos.

“Essa pesquisa visa mostrar aos empresários o comportamento do consumidor para o Dia dos Pais. Com as informações, os comerciantes poderão, nessa importante sazonalidade [período], oferecer descontos e promoções adequados às solicitações dos consumidores. Com esse alinhamento entre a demanda e a oferta, teremos um desempenho favorável neste Dia dos Pais 2022”, disse.

