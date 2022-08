Aplicativos móveis e seu impacto na adesão aos cassinos

Os brasileiros são um dos povos que mais utilizam o celular. Sendo esse o meio digital preferencial em nosso país, é natural que as apps dominem o cotidiano dos internautas. Assim, o mercado dos aplicativos acaba influenciando os hábitos, incluindo no que respeita ao jogo. Entenda como.

Várias pesquisas vêm apontando para o uso intensivo dos dispositivos digitais no Brasil, sendo que vários rankings internacionais nos permitem saber que o Brasil é um dos cinco maiores usuários de smartphone no mundo e que é também um dos que mais usa os aplicativos de rede social.

Pesquisas realizadas em nosso país revelaram até mesmo que há mais celulares ativos no território do que residentes.

No que respeita às apps, não são apenas as redes sociais que incentivam os brasileiros a digitalizarem suas ações, sendo que muitos aplicativos estão ganhando expressão nos dias dos brasileiros, modificando suas escolhas, suas formas de trabalho, seus momentos de lazer e até mesmo o modo como comunicam.

Desse modo, os internautas brasileiros acabam por integrar em suas rotinas novas vivências, que alteram, por sua vez, a própria dinâmica da economia e o modo como muitos mercados funcionam.

O setor dos jogos de azar online é um dos que está sendo fortemente influenciado pela procura dos aplicativos móveis. Entenda como essas apps contribuíram para aumentar adesão dos jogadores brasileiros às plataformas.

Mercado dos aplicativos e seu crescimento no brasil



O Brasil é um dos países que, segundo várias pesquisas internacionais, manifestou maior adesão aos novos dispositivos eletrônicos.

Ainda que isso seja verdade e por motivos financeiros, a adesão se deu principalmente nos smartphones, sendo esse o meio mais acessível para conseguir estar conetado à Internet. Isso, por sua vez, justifica que o mercado de aplicativos para Android e iOS seja um dos que mais está crescendo no Brasil.

Ainda que o Brasil tenha se rendido particularmente ao Android (cerca de 9 em cada 10 celulares no país são Android), o que se justifica também pelo preço dos equipamentos, o fato é que as marcas contam com aplicativos próprios, usualmente adaptados a ambos os tipos de dispositivo.

Aplicativos que fazem sucesso



As redes sociais e os motores de busca, assim como plataformas de comunicação e pedido de comida ou carona são exemplos de aplicativos que estão fazendo o maior sucesso nos celulares nacionais.

Ainda assim, um setor que não pode ser esquecido quando falamos disso é o dos jogos de azar, cuja popularidade vem aumentando, muito em parte por conta do potencial de jogar os jogos em qualquer local e a qualquer hora e de poder acessar informações temáticas, como o resultado do bicho do dia também online.

Jogar em apps de cassino não só permite uma experiência móvel, como ainda acrescenta recursos exclusivos, que melhoram a experiência. Por exemplo, nas slots para celular, você pode encontrar caça-níqueis que permitem indicações com movimentações corporais, girando o ecrã ou agitando ele.

O grande potencial das apps é, então, parte do que está incentivando os brasileiros a se registrar nas plataformas e a quererem saber mais sobre os jogos de azar.

Leia mais:

Discussão: O Amazonas é Apto a Receber Cassinos?

Arthur Lira diz que no Senado o governo apoiará a legalização dos jogos no Brasil

Daniella Consentino surpreende e faz discurso pró-ZFM na reunião do CAS