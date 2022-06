Discussão: O Amazonas é Apto a Receber Cassinos?

Com o avanço das discussões sobre a legalização dos jogos de azar no Brasil, os números de cassinos podem aumentar.

O Amazonas já teve diversas investidas em busca de desenvolver uma loteria estadual. Para a tristeza dos fãs de loteria, nenhuma das tentativas foram aceitas. Com isso, o estado teve que buscar alternativas para aumentar a arrecadação de recursos e fazer investimentos específicos em sua economia.

Com o avanço das discussões sobre a legalização dos jogos de azar no Brasil, qualquer estado que tenha até 15 milhões de habitantes poderá ter até 1 cassino em seu estado. Os números de cassinos podem aumentar conforme o número de habitantes for maior em outros estados brasileiros.

Entretanto, com dificuldades para ter uma loteria instalada em seu estado, o Amazonas não tem boas perspectivas para quem deseja jogar jogos de cassino visitando um resort ou hotel em qualquer cidade de seu estado. Por isso, a discussão de autoridades estaduais têm girado em torno da capacidade de construir um estabelecimento que ofereça esse tipo de entretenimento, bem como a análise de sua viabilidade.

Estímulos ao turismo podem ajudar

Ao se analisar a história dos cassinos no Brasil foi possível perceber que esses locais eram frequentados justamente por turistas. Ou seja, pessoas viajavam para esse local em busca de momentos que não tinham em suas cidades. Isso inclui tanto pessoas de fora do Brasil quanto brasileiros.

Segundo análises de locais que já contam com cassinos em seus territórios, é possível perceber que há uma ampla estrutura para receber visitantes. Os investimentos são voltados tanto para oferecer uma infraestrutura que permite aos turistas transitarem sem enfrentar problemas.

Outro ponto importante é que o acesso do turista ao cassino seja facilitado. Ou seja, o local onde os jogos estarão disponíveis precisa ser bem pensado. Afinal, isso impactará diretamente a possibilidade de os turistas visitarem o cassino e se divertirem em seus jogos de cassino favoritos.

O posicionamento do cassino deverá ser voltado também para estimular as outras atividades que esse estado oferece. Afinal no Amazonas existem diversos destinos incríveis que são procurados por turistas que visitam esse estado. E esse é outro elemento que deve ser levado em consideração no design do local.



Cassino deve contar com layout conectado a cultura do Amazonas

Outro ponto interessante para que um cassino tenha sucesso em um estado brasileiro consiste

na possibilidade de que o layout do local ter elementos da cultura do Amazonas. Com isso, muito além de jogar jogos clássicos de cassino, será possível também experimentar caça-níqueis que contem com questões da cultura brasileira.

Ao explorar esse tipo de jogo, as chances do cassino ter ainda mais sucesso é muito maior do que se forem focados em elementos padrões, os quais também estão disponíveis em outros locais e não trazem personalidade ao cassino no Amazonas.

Ao explorar esse tipo de jogo, as chances do cassino ter ainda mais sucesso é muito maior do que se forem focados em elementos padrões, os quais também estão disponíveis em outros locais e não trazem personalidade ao cassino no Amazonas. Esses são apenas alguns pontos da discussão sobre cassinos no Amazonas, a qual certamente seguirá ao longo dos próximos anos.