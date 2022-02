Daniella Consentino surpreende e faz discurso pró-ZFM na reunião do CAS

Sob pressão do governador Wilson Lima e do presidente da Eletros, Jorge Nascimento Júnior, a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Consentino, surpreendeu na reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), ontem, com um discurso de defesa da Zona Franca de Manaus.

Na contramão do ministro da Economia, Paulo Guedes, que não se cansa de ameaçar o modelo com medidas hostis aos incentivos fiscais, Daniella elogiou a ZFM e prometeu se transformar em porta-voz do modelo nas discussões envolvendo o IPI e a reforma tributária em Brasília.

“Eu me comprometo a ser porta-voz da Zona Franca de Manaus, contem com o meu apoio, a gente não pode impulsionar qualquer outra área matando algo que já existe, que gera emprego e gera atividade”, discursou ela, jurando ser a favor da ZFM.

David no destaque

O prefeito de Manaus, David Almeida, foi uma das estrelas da 302ª reunião ordinária do CAS da Suframa), realizada ontem na sede da autarquia federal.

Em discurso, David destacou o programa “Mais Distrito”, da Prefeitura de Manaus em parceria com a Suframa, visando o desenvolvimento da cidade e o incentivo ao turismo.

Um novo Distrito

O “Mais Distrito” prevê uma série de intervenções projetadas arquitetonicamente, com o objetivo de transformar o Distrito Industrial e o seu entorno com obras de grande porte como o Truck Park BR-319, a praça e o Museu da Indústria, além da arena de Robótica.

O programa também foca a reurbanização do DI, incluindo um parque linear temático, viabilizando o desenvolvimento do turismo, cultura, tecnologia, sustentabilidade e negócios.

Casas de jogos

Com 2.255.903 habitantes, a cidade de Manaus poderá possuir um cassino e até três casas de jogo do bicho com a aprovação, na Câmara Federal, da lei que legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos nos estados com mais de 700 mil habitantes.

Apesar da resistência da Frente Parlamentar Evangélica, o projeto de lei acabou aprovado pelos deputados. Dentre os que se posicionaram contra, Henrique Fontana (PT-RS) acusou a lei de se transformar em “forte mecanismo de lavagem de dinheiro”.

Dono do maior contingente populacional do país, São Paulo ganhará 66 casas de jogos do bicho, enquanto os estados do Amapá, Acre, Amapá e Roraima só poderão explorar

um estabelecimento.

Combate à violência

Ao comemorar os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil, o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção criou o Grupo de Trabalho (GT) de Combate à Violência Política contra a Mulher para atuar nas eleições de 2022.

O GT terá a participação de advogadas, contadoras, economistas, administradoras, jornalistas e representantes de entidades que compõem o Comitê, além de representantes dos movimentos sociais que lutam pelos direitos das mulheres.

Turismo forte

Com a ampliação do aeroporto de Barcelos pelo governador Wilson Lima, a Amazonastur aposta no fortalecimento da atividade turística no município e em todo o Alto Rio Negro, inclusive em função do incremento da pesca esportiva.

Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira concentram 50% do volume da pesca esportiva do Amazonas e a estimativa é de a movimentação de R$ 67,2 milhões graças a pesca que acontece entre os meses de setembro e fevereiro e que pode gerar 700 empregos.

Em pé de guerra

Em 2021, a Zona Franca de Manaus bateu recorde de faturamento: R$ 160 bilhões, mas, apesar disso, as demissões no PIM ocorrem em ritmo avassalador em 2022, de acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal), Valdemir Santana.

Com 9,6 mil trabalhadores demitidos a partir de dezembro passado, Valdemir disse ao site Convergência Digital que não descarta paralisar as grandes fábricas que operam em Manaus como forma de chamar a atenção para “os compromissos de emprego associados aos incentivos fiscais”.

Até grávidas demitidas

“A empresa que mais demitiu foi a Philco, mais de 1 mil pessoas. Na P&G foram 300; na Samsung, 200. Parte dos demitidos, 2,8 mil,, é temporário e não contam com nenhuma proteção. Até grávidas podem ser demitidas. E isso em ano de faturamento recorde. Não tem justificativa”, desabafou Valdemir Santana ao Convergência Digital.

Segundo ele, as empresas de eletroeletrônicos, a despeito do gordo faturamento em 2021, vivem agora uma crise de vendas, na ordem de 7,2%, em comparação com 2020. A crise atinge, principalmente, a produção de aparelhos de TV, que caíram 15,8%, juntamente com os eletroportáteis, na ordem de 7%.

Subvenção da piaçava

O deputado estadual Adjuto Afonso (PDT) destacou ontem a visita do governador Wilson Lima (PSC) ao município de Barcelos onde promoveu uma série de ações, dentre as quais o pagamento da subvenção da piaçava a extrativistas da região do Alto Rio Negro.

Bandeira de luta de Adjuto desde 2010, o pagamento, da ordem de R$ 486 mil, beneficiará 161 trabalhadores ligados à Cooperativa dos Piaçabeiros do Médio e Alto Rio Negro (Coopiacamarin).

Em Barcelos, o governador autorizou a doação de 100 máquinas de fazer vassoura a piaçabeiros da calha do Rio Negro e de 1,5 mil itens da agricultura familiar.

Petróleo dispara

Conforme especialistas internacionais, o petróleo disparou após a Rússia atacar a Ucrânia, prejudicando o fornecimento global de energia.

O petróleo Brent subiu acima de 105 dólares o barril pela primeira vez desde 2014.

Elson na Ageman

Indicado pelo prefeito David Almeida, o economista Elson Andrade Ferreira Júnior é o novo diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

Ele teve o nome aprovado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) na última quarta-feira (23) e vai substituir o advogado Fábio Augusto Alho da Costa no comando do órgão.

Crime ambiental

Em Apuí, a Polícia Civil apura as responsabilidades sobre um possível crime ambiental, intoxicação humana e prejuízos materiais causados por defensivos agrícolas lançados de avião.

Informações do delegado Francisco Rocha, da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí, o crime vitimou dez pequenos produtores que trabalham nas localidades de Mineira e Raulino, situadas nas margens de estradas vicinais.

Podcast sobre a BR

A questão do licenciamento para novas obras na BR-319 foi o foco do recente podcast Momento Observatório BR-319, no You Tube, envolvendo o procurador do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), Ruy Marcelo Alencar, e a secretária executiva do OBR-319, Fernanda Meirelles.

Ruy defendeu maior estrutura e mais recursos para que os poucos gestores das 35 Unidades de Conservação (UCs) estaduais, que existem no entorno da rodovia, possam executar a contento suas tarefas com relação a preservação ambiental.

A deficiência de gestores, segundo ele, agrava os problemas de desmatamento ilegal, queimadas e grilagem de terra na região.

Faltam gestores

“As Unidades de Conservação da natureza precisam de um gestor, em primeiro lugar, por força de definição da lei, pois são espaços cuja proteção e conservação se devem efetivar, obrigatoriamente, por gestão pública, diretamente ou por meio de uma instituição colaboradora, na forma disciplinada ou autorizada por lei”, destacou Ruy Alencar no podcast.

Conforme a Sema, há 14 gestores para 35 das 42 Unidades de Conservação (UCs) estaduais, sendo que um deles chega a gerir sete UCs e apenas quatro possuem um gestor exclusivo.

