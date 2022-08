Candidatos a deputado federal no AM iniciam campanha nas ruas e nas redes sociais

No Amazonas, as ações de campanha foram implantadas de formas variadas nesta terça-feira (16)

Manaus (AM) – A campanha eleitoral dos candidatos ao cargo de deputado federal iniciou nesta terça-feira (16) em todo o país. No Amazonas, as ações foram implantadas de formas variadas, como a divulgação de propostas, por meio de distribuição de panfletos nas ruas, e caminhadas. Outros deram a largada no espaço digital, com publicações nas redes sociais.

O vereador e candidato a deputado federal pelo Cidadania, Amom Mandel, foi um dos candidatos que optou por utilizar a internet para impulsionar sua candidatura.

Nas redes sociais, Amom afirmou que continuará a atuar da forma como é conhecido na Câmara Municipal de Manaus (CMM), que é fiscalizar as verbas públicas. Caso eleito, fiscalizará verbas federais. Também defende pautas destinadas às mulheres, ao grupo LGBTQIAP+, jovens e aos povos indígenas.

“É o maior desafio que deverei enfrentar como político numa eleição. Mas estou preparado para mostrar propostas e defender o Amazonas, em Brasília, com a mesma força, serenidade e transparência que fazemos em Manaus”, diz Amom.

Pela manhã, Amom cumpriu horário na CMM como vereador. Em seguida, gravou horário eleitoral. Às 15h30, participou de uma reunião com a equipe de comando da campanha. Em seguida, às 17h, se reuniu com apoiadores na sede do partido Cidadania. Também se encontrou, às 19h, com outros apoiadores no bairro Cidade Nova, Zona Note de Manaus.

“O Amazonas precisa de um representante que atue com afinco na fiscalização das verbas públicas, principalmente as destinadas ao interior do estado, que discuta pautas que façam a diferença na sociedade e represente os interesses da população. Acredito que os jovens são a esperança para mudanças na política e é necessário abrir espaço e oportunidades para isso”, explicou Amom.

Já deputado federal Alberto Neto (PL) iniciou sua candidatura para a reeleição nos primeiros minutos desta terça-feira (16), às 00h00. O capitão participou de um “adesivaço” de carros e motos, juntamente com o governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil).

A ação aconteceu no Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Ao todo, mais de 700 carros e 2000 apoiadores apareceram no “adesivaço”.

“Sou candidato a reeleição porque acredito que o Brasil e o Amazonas já seguem um novo caminho. O caminho da verdade, o caminho da honestidade, o caminho da transformação”, declarou.

Diferente de seus concorrentes, o vereador Sassá da Construção Civil (PT) não começará a campanha de forma agitada. Ao Em Tempo, informou que seguirá aos poucos fazendo “adesivaço” e também fará divulgação nas redes sociais.

“A minha campanha vai ser uma campanha conforme a lei permite. Farei devagarinho um “adesivaço” de alguns carros, e também utilizarei as redes sociais. Quem tem dinheiro faz a campanha antecipada. Como a gente não tem fundo, não tem tanto dinheiro, a nossa campanha será pé no chão”, afirmou.

