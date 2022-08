Homem é executado após ter casa invadida por 15 criminosos em Iranduba

Iranduba (AM) – André Lima da Silva, de 41 anos, foi executado a tiros após ter a casa invadida na madrugada desta quinta-feira (18). O fato ocorreu na rua Abacaxi, no bairro Morada do Sol, no município de Iranduba (distante a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado por um familiar da vítima, cerca de quinze homens armados invadiram a casa de André a procura de uma mulher, identificada pelos suspeitos apenas como “Andreza”.

Ainda segundo as informações, após procurarem a mulher no local e não a encontrarem, os criminosos apontaram a arma na direção de André e efetuaram vários disparos contra ele. Devido aos graves ferimentos, a vítima não resistiu e morreu no local.

Segundo as testemunhas, depois da execução, os criminosos roubaram diversos objetos, e ainda depredaram a casa, após isso, eles fugiram sem serem identificados.

A investigação do crime será feita pela 31ª Delegacia Interativa Policial (DIP).

Outro crime

Na madrugada de quarta-feira (17), outro homem foi assassinado no município. Flavielson Gonzaga de Lima, 32 anos, foi executado com um tiro na cabeça.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o corpo do Flavielson foi encontrado por populares na rua Francisco Félix, no bairro Graça Lopes, por volta da 00h30.

Conforme a polícia, não há, até o momento, testemunhas para informar como o crime aconteceu em Iranduba, mas pelas características uma execução relacionada ao tráfico de drogas não é descartada como motivação.

