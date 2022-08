Homem é executado com tiro na cabeça em Iranduba

Iranduba (AM) – Flavielson Gonzaga de Lima, 32 anos, foi executado com um tiro na cabeça na madrugada desta quarta-feira (17), no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, o corpo do Flavielson foi encontrado por populares na rua Francisco Félix, no bairro Graça Lopes, por volta da 00h30.

Conforme a polícia, não há, até o momento, testemunhas para informar como o crime aconteceu em Iranduba, mas pelas características uma execução relacionada ao tráfico de drogas não é descartada como motivação.

O assassinato está sendo investigado pela Polícia Civil.

Onda de violência

O município de Iranduba vive uma crescente na criminalidade com registros de homicídios, roubos e tiroteios. A maioria das mortes são motivadas pela disputa entre facções criminosas rivais, que brigam pelo domínio de bocas de fumo na sede do município e no Distrito de Cacau Pirêra.

No dia 29 de julho, David De Lima Medeiros, de 33 anos, foi executado durante a comemoração do aniversário da filha, no Ramal do Januari. A vítima teria levado cerca de 26 tiros.

O homem ainda foi socorrido e encaminhado ao SPA Joventina Dias, na Zona Oeste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

