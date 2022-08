PM’s caem em armadilha de criminosos e são baleados em Iranduba

Manaus (AM) – Uma armadilha de criminosos deixou dois policiais militares da Força Tática feridos na noite na quarta-feira (10), em Iranduba (distante 30 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações preliminares, os PM’s receberam denúncias de que armamentos estavam guardados em uma residência. Quando os agentes entraram no local, uma arma estava engatilhada como numa espécie de armadilha, disparando contra os policiais.

Um deles foi atingido na mão e o outro na perna. Eles foram encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul de Manaus. Até o momento, o estado de saúde dos agentes não foi informado.

Ainda durante a ocorrência, a polícia prendeu três bandidos e os encaminhou para a 31ª Delegacia Interativa Comunitária (DIP) de Iranduba.

O município de Iranduba vive uma realidade parecida com a da capital amazonense com o alto índice de criminalidade. Uma moradora, que pediu para não ter o nome divulgado, por medo de represália, disse viver aterrorizada com o grau de violência na cidade.

“Está muito perigoso. Se eles fazem isso com a polícia, imagina com o cidadão comum, que vive desarmado e tem que conviver com nossos filhos sendo aliciados pelo tráfico. Pai e mãe, criem seus filhos com princípios, pois a coisa está muito séria”, afirmou.

