Pescadores de três municípios do AM recebem lanchas equipadas

Manaus (AM) – Em solenidade realizada no sábado (19), na sede da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Estado do Amazonas (FETAPE), entidades de pescadores dos municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Urucará e Borba, receberam lanchas equipadas com motor 40hp, que terão a finalidade de auxiliar nas atividades do setor no interior do estado.

Emenda Estadual

A aquisição das lanchas é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), e já beneficiou 15 municípios, de um total de 21. O presidente da Fetape, João Vieira (Negão), ressaltou esse momento histórico que as lanchas representam para os pescadores.

“Sem sombra de dúvidas é um momento especial para pesca amazonense, em que mais três municípios estão sendo beneficiados com a entrega de mais lanchas, e a nós só nos resta agradecer a iniciativa do deputado Álvaro e dizer aos amigos que estão sendo privilegiados com estes equipamentos, pois tenho certeza de que serão usados com muita responsabilidade”, pontuou Negão.

Santa Isabel do Rio Negro, Urucará e Borba

Além dos municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Urucará e Borba, que foram contemplados com as lanchas na manhã deste sábado, já foram beneficiadas também entidades de Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Iranduba, Boa Vista do Ramos, Atalaia do Norte, Amaturá, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, Tonantins e Itapiranga.

