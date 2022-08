Prática da capoeira conquista crianças e adolescentes no AM

Manaus (AM) – Considerada a junção entre expressão cultural e esporte de origem afro-brasileira, a capoeira tem conquistado cada vez mais adeptos na capital amazonense.

Em alusão ao Dia do Capoeirista, comemorado no último dia 3 de agosto, o Amazonas Em Tempo traz alguns registros sobre a prática da modalidade no Amazonas.

A modalidade surgiu no Estado no fim da década de 1960, sendo introduzido oficialmente na década seguinte, e atualmente conta com meio século de história dentro do Amazonas – principalmente em Manaus.

Foi em 1992, nas tradicionais rodas da modalidade na cidade de Pernambuco, no estado de Recife, em que iniciou a paixão do taxista e professor de capoeira, Luciano Santos de Lima, de 46 anos, com a prática cultural e esportiva. Para o professor da academia CT TEAM PULGA, a mistura entre arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música é o que mais gosta na modalidade.

A academia, localizada na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus, promove a prática de três modalidades das artes marciais: Muay Thai, Capoeira e Kickboxing.

“Na capoeira é difícil falar o que mais me interessa e o que mais gosto. É a única arte marcial que tem musicalidade que tem ritmo, que você joga solto e também pode jogar sozinho. Para mim é uma arte completa. Todos os fatores da modalidade fazem com que eu me encante ainda mais”, destacou.

Indicado para crianças, o jogo de Capoeira também aprimora o controle emocional, estimulando a observação e a defesa, quando necessária, ao contrário de incentivar a agressividade e a violência. Desde sempre apaixonado por artes marciais, decidiu ensinar a prática para crianças e adolescentes como uma forma de incentivá-lo a praticarem a atividade física por meio do projeto DNA Capoeira.

“Por mais que seja academia de luta, temos o projeto. Quando criança gostava muito de brigar na rua e a capoeira mudou isso. O projeto atende crianças de 5 a 12 anos com aulas práticas e teóricas da modalidade”, ressaltou.

O projeto DNA Capoeira iniciou as atividades em abril de 2019 com o objetivo disseminar a arte, cultura, esporte, lazer e cidadania por meio do ensino da Capoeira. Atualmente, com cinco crianças e 25 adultos no Capoeira Nagô, Luciano destaca ainda que a prática está retornando as atividades após o período pandêmico.

Vale ressaltar que os praticantes de capoeira geralmente apresentam uma excelente forma física e bem-estar, pois as acrobacias e movimentos não estimulam apenas o corpo, mas a personalidade e o estado mental. Dentre os benefícios, estão listados: melhora das condições psicomotoras; alonga todos os membros corporais; melhora dos reflexos; ajuda na coordenação dos movimentos diários; fortalece a musculatura de todo corpo; melhora a postura; ativa a circulação sanguínea corporal e cerebral; ajuda no equilíbrio emocional; sincroniza movimentos com musicalidade; melhora o sono, tira o stress e provoca o bem-estar.

Reconhecimento

Em 2008, a roda de capoeira foi considerada como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Atualmente, a Capoeira está em mais de 160 países e é considerado um dos maiores difusores da língua portuguesa pelo mundo.

Reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade desde 2014. O samba de roda do Recôncavo Baiano; o Kusiwa, arte e pintura corporal própria dos povos indígenas Wajãpi, do Amapá; o frevo; e a peregrinação religiosa do Círio de Nazaré já foram incluídos na lista do patrimônio cultural da ONU. Com o título, a capoeira se tornou a quinta manifestação cultural brasileira reconhecida pela Unesco.

Dia do Capoeirista

Apesar de ser comemorado em todo o país, o Dia do capoeirista, 3 de agosto, é uma data comemorativa que tem origem e é oficial no estado de São Paulo, onde foi instituída por meio da Lei nº 4.649, de 7 de agosto de 1985.

Sobre a modalidade

A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, onde são utilizados os pés, as mãos e elementos ginástico-acrobáticos. Diferencia-se das outras lutas por ser acompanhada de música.

Um dos significados da palavra capoeira refere-se às áreas de mata rasteira do interior do Brasil. A luta de defesa pessoal, que é reconhecida também como dança, foi desenvolvida pelos africanos que foram escravizados e trazidos ao Brasil, já que o Brasil foi o maior receptor da migração de escravos, com 42% de todos os escravos enviados através do Atlântico durante o século XVI, quando Portugal enviou escravos para a América do Sul, oriundos da África Ocidental.

