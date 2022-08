Lutador do AM, Henrique “Canela” está prestes a assinar com o UFC

Do AM para o mundo

Manaus (AM) – Capital das artes marciais, Manaus (AM) é celeiro de grandes atletas e segue formando campeões. Com apenas 20 anos, o manauara José Henrique Nascimento de Souza, mais conhecido como Henrique Canela, está prestes a integrar o seleto grupo de lutadores do Ultimate Fighting Championship (UFC) e pode ser o mais jovem lutador amazonense e assinar com a organização.

Reconhecido como o evento que revolucionou as artes marciais, o UFC reúne os melhores lutadores. O evento é a maior e mais popular organização de Artes Marciais Mistas (MMA) do mundo.

Praticante de Jiu-jitsu desde os 8 anos de idade, a paixão de Henrique Canela pelas artes marciais começou quando ele entrou na academia com o objetivo de perder peso. O atleta profissional de MMA, ressalta que naquele momento decidiu que seguiria no esporte. Ele não poupa palavras para descrever a sensação de alcançar o que sempre sonhou no mundo da luta.

Henrique Canela aos 10 anos de idade – foto: acervo pessoal

“Meu pai me colocou para treinar na academia e hoje é a minha profissão é o que amo fazer. Sonhei com esse momento e hoje estou vivendo uma grande fase na minha carreira, na minha vida. Tenha apenas 20 anos e vivo um sonho de que eu sempre sonhei. Trabalhei muito para esse momento, sofri para estar onde estou e eu não vou desperdiçar a oportunidade”, destacou.

Em busca de finalmente conquistar o contrato e fazer parte do maior evento de MMA do mundo, “Canela” viaja para Las Vegas, nos Estados Unidos, para enfrentar o japonês Yusaku Kinoshita pelo peso meio-médio (até 77kg). A luta acontece no dia 30 de agosto, no Dana White’s Contender Series, evento considerado uma “peneira” lutadores para o UFC, em que os atletas devem impressionar o Presidente do UFC, Dana White.

“Vai ser a luta mais importante da minha vida, a que sempre esperei todo o momento e agora estou a um passo do UFC. Pode ter a certeza de que estou muito preparado para essa luta e de que vou dar um show no octógono. A minha expectativa é sair de lá com os braços levantados de qualquer maneira. Estou treinando com os melhores do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Quero muito vencer essa luta e conquistar o meu contrato”, disse Canela.

Seguindo invicto com cinco lutas e cinco vitórias – quatro por nocaute e uma por decisão – no MMA, o manauara tem enfrentado uma intensa rotina de treinos para continuar “ostentando” o currículo. O japonês Yusaku Kinoshita tem 21 anos e já contabiliza seis lutas no MMA. Sem ser invicto, Kinoshita, perdeu por desqualificação Ryuichiro Sumimura, o evento Rizin Fighting Federation, em um duelo que causou grande polêmica.

“Minha rotina de treino é uma rotina muito intensa. Estou trabalhando muito duro para essa luta. O japonês com quem vou lutar é um cara duro, técnico, canhoto, mas estamos estudando o jogo dele. Vou chegar lá no dia 30 de agosto pronto para tudo e o meu braço estará levantado no final da luta”, ressaltou.

Lutador Henrique Canela – foto: Acervo pessoal

Natural de Manaus (AM) e morando na cidade do Rio de Janeiro (RJ) há dois anos, o atleta ressalta que foram muitos desafios pelo caminho, mas o pior foi ter que se mudar para a Cidade Maravilhosa e, consequentemente, ficar longe da família. De acordo com o atleta, o incentivo da família foi essencial para o crescimento no esporte e destaca o pai como o maior impulsionador para que conseguisse conquistar o que já conquistou.

“Minha família sempre me apoiou e meu pai foi o meu maior incentivador. A gente sempre treinou junto, ele é um cara que sempre me incentivou a gostar de fazer esportes. É por causa dele que estou onde eu estou hoje. Tenho a certeza que ele está muito orgulhoso de me ver dando esse grande passo na minha carreira e sou grato por tudo que sempre fez por mim”, complementou.

Henrique Canela pontua ainda que passou por muitos “perrengues” por estar longe da família, mas ressalta que foram necessários para o seu amadurecimento pessoal e profissional. Apesar das dificuldades, o lutador se mostra orgulhoso por ter saído de casa a caminho de um lugar onde não conhecia ninguém para realizar os sonhos.

Henrique treina na academia do renomado mestre Márcio Pontes, que treinou José Aldo Jr. e atualmente é um dos principais treinadores de Ketlen Vieira, que está a um passo da disputa do título do peso galo feminino que hoje pertence a Juliana Penna.

O sonho de Henrique em se tornar um campeão do UFC o acompanha desde que entrou na academia, aos 8 anos de idade. Desde lá, sempre se imaginou lutando em grandes eventos e enxergava esses pensamentos como uma motivação. Seguindo os passos do ídolo do esporte José Aldo, Canela pretende se tornar um dos grandes nomes do MMA no mundo.

(da esquerda para a direita) treinador Márcio Pontes, lutador José Aldo e Henrique Canela – foto: Acervo pessoal

“A história do sofrimento que ele passou mostra que a pessoa pode ser um cara forte, gente boa e humilde. O cara passou por tudo o que passou e continua com a humildade. Me inspiro muito nele. Ele é um lutador bem completo, tem uma ‘trocação’ muito boa e também tem um Jiu-jitsu muito bom”, comentou.

Por fim, o atleta deixou ainda uma palavra de incentivo para aquela criança ou adolescente que está começando a praticar artes marciais. Henrique Canela ressalta que, apesar das dificuldades enfrentadas durante a caminhada, o momento da vitória e da realização dos sonhos vai chegar.

“Um conselho para as crianças e jovens é para que eles não desistam. Sei que é muito difícil e todos os esporte são difíceis. São poucos que apoiam, mas se você tem um sonho, siga em frente. Não desista, persista, treine, tenha uma cabeça muito forte, que uma hora a sua vitória vai chegar e o seu sonho vai ser realizado”, finalizou.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Professor de Jiu-jitsu conquista medalha de ouro na Grand Slam Rio 2022

Jiu-jitsu amazonense dominando o mundo

Atletas amazonenses conquistam pódios em grandes eventos do jiu-jitsu