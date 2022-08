Cursos tecnológicos têm curta duração e alta empregabilidade 

Cursos tecnológicos podem ser a melhor opção para quem busca uma formação de curto período e rápida inserção no mercado de trabalho. O Centro Universitário Fametro oferece opções como Gestão da Qualidade, Marketing, Logística e Recursos Humanos, e as vagas podem chegar a salários de até R$ 7 mil.

De acordo com o coordenador dos cursos tecnológicos da Fametro, professor Roberto Jr., algumas das vantagens dos cursos são: investimento acessível, variedade de opções para atuar no mercado e a possibilidade de fazer uma pós-graduação.

Ainda segundo dados pesquisados pelo coordenador Roberto Jr., os cursos que estão com alta demanda são Recursos Humanos (RH), Marketing e Logística, com salários que vão de R$ 1,7 mil, para um assistente de marketing, até R$ 7 mil, para um gerente de RH.

“Os cursos tecnológicos têm duração de 2 a 3 anos, com foco no mercado”, destaca. “O RH, por exemplo, é uma profissão que está com o mercado aquecido e tem 2 anos de duração, é um curso ideal para quem quer entrar logo no mercado de trabalho”

, complementa.