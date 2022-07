Veja a lista de selecionados para o curso de elaboração de projetos culturais em Manaus

Os cursos serão realizados presencialmente na sede do Sebrae/AM, no Centro

Manaus (AM) – A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) divulgou, na segunda-feira (18), a lista dos 187 selecionados no curso de “Elaboração de projetos para captação de recursos”, destinado a artistas manauenses. A lista completa pode ser conferida pelo site (manauscult.manaus.am.gov.br), na aba Promfac.

A iniciativa faz parte do Programa Municipal de Formação Artístico e Cultural (Promfac), que busca oferecer capacitação e qualificação profissional aos artistas, agentes e produtores culturais residentes em Manaus, atuantes nos diversos segmentos de arte. O resultado trará ao participante do curso, mais confiança no conhecimento empreendedor, inteligência competitiva e segurança na gestão do negócio.

“Tivemos grande procura pelo curso. Disponibilizamos mais de 360 vagas em parceria com o Sebrae no Amazonas, e nosso objetivo é preparar, além de capacitar os artistas de Manaus para participarem do próximo edital de cultura da Manauscult, o Thiago de Mello, que será lançado nos próximos dias”, destacou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Os cursos serão realizados presencialmente na sede do Sebrae/AM, no Centro, e acontecerão no período de 18 a 21/7, 25 a 28/7 e de 1º a 4/8. Em caso de dúvidas os selecionados devem entrar com contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (92) 98842-1122.

Planejamento

A proposta do curso é possibilitar aos participantes a compreensão da importância de elaborar projetos, de forma planejada. Serão apresentadas ferramentas que buscam as melhores soluções em projetos dentro das necessidades da organização. Além disso, os participantes terão uma noção ampla sobre as diversas possibilidades para captação de recursos para seus projetos; da importância de desenvolvimento prévio de um portfólio de projetos; e da relevância da prestação de contas para os agentes financiadores ou doadores de cada projeto da organização.

Cronograma

Turma 1 – 18 a 21/7/2022 (8h às 12h)

Turma 2 – 18 a 21/7/2022 (18h às 22h)

Turma 3 – 25 a 28/7/2022 (18h às 12h)

Turma 4 – 25 a 28/7/2022 (13h às 17h)

Turma 5 – 1º a 4/8/2022 (8h às 12h)

Turma 6 – 1º a 4/8/2022 (18h às 12h)

Conteúdo programático

Encontro 1 – Primeiros passos da elaboração de projetos

Encontro 2 – Técnicas “Elaborando um projeto na prática”

Encontro 3 – Elaborando um projeto na prática

Encontro 4 – Busca de recursos para o projeto.

