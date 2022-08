Sedecti realiza 3º Seminário de Bioeconomia e Negócios Sustentáveis do Amazonas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), realiza, de 29 de agosto a 3 de setembro, o 3º Seminário de Bioeconomia e Negócios Sustentáveis do Amazonas.

A programação ocorrerá no Espaço da Bioeconomia, na 44ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que inicia no dia 28 de agosto.

O evento é gratuito e será realizado no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

Os interessados em participar das palestras poderão garantir a inscrição pelo link https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-bioeconomia-do-estado-do-amazonas__1678646. Para os estudantes, cada painel valerá horas complementares.

O secretário executivo da Secti, Luiz Herval, explica a importância do seminário para o desenvolvimento da bioeconomia no Amazonas.

“O estande de bioeconomia vai trazer para dentro da feira de exposição muitas discussões técnicas sobre a sociobiodiversidade. Além disso, abordará questões relativas à importância estratégica da bioeconomia para o desenvolvimento de uma matriz econômica pautada na sustentabilidade ambiental e na justiça social” , relata.

Espaço Bioeconomia

O estande da Sedecti contará com a “Vitrine da Bioeconomia”, apresentando produtos da sociobiodiversidade amazônica, além das startups, com exposição de produtos e serviços que buscam o desenvolvimento de soluções inovadoras aplicadas à bioeconomia amazônica.

A “Cozinha da Bioeconomia” receberá ecochefs, que prepararão degustação de pratos feitos a partir de produtos regionais para o público visitante.

Fórum de Segurança Alimentar

No dia 31 de agosto, das 8h ao meio-dia, ocorrerá o 1º Fórum de Segurança Alimentar, com o objetivo primordial de iniciar um diálogo entre instituições, programas e iniciativas civis ligadas à temática, construindo uma rede para o fortalecimento da segurança alimentar no estado.

As discussões girarão em torno dos desafios enfrentados pela população, principalmente, no pós-pandemia, como a sociedade pode usufruir efetivamente da diversidade alimentar local, a importância da produção agrícola familiar e a relevância das compras públicas na educação básica.

“Estima-se que o produto desse fórum seja uma nota técnica, com diretrizes para delinear e aprimorar as políticas públicas para promover a soberania alimentar” , adianta o secretário executivo.

Expoagro

A Expoagro começa dia 28 de agosto e segue até o dia 4 de setembro, no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Alvorada, localizado na zona centro-oeste da capital.

Apresentações musicais, espaço de gastronomia, rodeio e outras atrações estão na programação. Esta será a 44ª edição do evento, considerado a maior vitrine do setor agropecuário no estado.

O evento é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Sedecti, Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas (Idam).

*Com informações da assesoria

