Funcionário de loja de som é executado com 14 tiros em Manaus

De acordo com o delegado, o homem tinha deixado o mundo do crime para refazer a vida, o que pode ter desagradado lideranças de facções criminosas

Manaus (AM) – Eduardo José Cabral, de 24 anos, foi executado com 14 tiros, na tarde desta segunda-feira (22), por uma dupla de criminosos. O crime aconteceu na rua Desembargador Gaspar Guimarães (antiga rua Barreirinha), na comunidade União, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

O crime foi registrado por imagens de câmeras de segurança e o homem que fez os disparos estava vestido com o uniforme de agentes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

Por outro ângulo de imagens, também é possível ver o momento em que dois homens, ainda não identificados, chegam ao local onde Eduardo trabalhava. Um dos suspeitos desce do veículo com a arma de fogo, entra no estabelecimento e efetua 14 tiros na vítima, sendo a maioria na cabeça, de acordo com policias.

Conforme explica o sargento Rameson, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Eduardo Cabral já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e a execução pode ser considerada um acerto de contas, visto que a vítima já havia sido sequestrada anteriormente e escapado da execução.

O delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) que estava na ocorrência também relatou que fazia dois anos em que o homem tinha deixado o mundo do crime para refazer a vida, o que pode ter desagradado lideranças de facções criminosas.

Ao Em Tempo, populares que estavam no local relataram que o homem trabalhava na loja há duas semanas, aproximadamente, mas não quiseram falar mais sobre o caso por medo de represálias.

A localidade onde a ação criminosa ocorreu é conhecida como uma zona de “área vermelha” (são áreas onde a milícia e o crime organizado estão presentes) e ponto de desova do tribunal do crime.

A PC-AM esteve no local para fazer a perícia do homicídio. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve presente para a remoção do corpo. Uma investigação será realizada pela PC-AM para elucidação do caso.

Veja o vídeo do momento da execução:

Vítima foi atingida com 14 tiros, a maioria na cabeça

