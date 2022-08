Wilson Lima entregará 10 mil soluções de moradia com projeto na área de habitação

Manaus (AM) – A moradia é uma das prioridades do governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil. No próximo mandato, Wilson Lima vai garantir 10 mil soluções de moradia.

Ele falou sobre seu novo plano de governo para o próximo mandato, durante entrevista no programa Amazonas Urgente.

“Na área da habitação nós temos um projeto para entregar 10 mil soluções de moradia. E quando a gente fala de moradia, não é apenas a entrega de apartamentos. Tem famílias que têm condições de receber um lote e construir sua própria casa; outras podem receber uma indenização ou um bônus moradia. Tem outras famílias que vão ficar com o auxílio aluguel até sair um apartamento”, disse, ao detalhar soluções de moradia.

Wilson ressaltou que sua atual gestão já trabalha com essas soluções de moradia, a exemplo de famílias que têm recebido indenizações e auxílio-aluguel e da construção de habitações, como na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste, que, de forma inédita, está sendo contemplada pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e do Interior (Prosamin+) pela primeira vez.

“A gente já tem a construção de um conjunto habitacional e já em janeiro do ano de 2023 nós já vamos entregar 32 apartamentos. No bairro da Cachoeirinha, no início do segundo semestre, nós entregaremos mais 72 apartamentos”, ressaltou Wilson.

Para o governador, as soluções de moradia são importantes para reduzir o déficit habitacional e levar qualidade de vida para as famílias que mais precisam.

“O Prosamin+ agrega conceito de sustentabilidade. Vamos ter o reaproveitamento da água da chuva, placas para produção de energia solar em áreas comuns, como praças. É diferente dos outros Prosamins (de governos passados), em que simplesmente colocavam o concreto e acabavam com o igarapé, nós mudaremos o curso ou iremos preservar o igarapé”, afirmou.

Durante o programa, Wilson também destacou ações para defesa da Zona Franca e incentivos a novas matrizes econômicas, segurança pública, saúde e infraestrutura. “Vamos continuar avançando para melhorar saúde, educação, para concluirmos a AM-010, que ano que vem a gente entrega. Eu entreguei a AM-070, por lá passaram quatro governadores e fizeram só 30 quilômetros. E nós vamos entregar a AM-010 pronta, pavimentada”, frisou.

