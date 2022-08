Durante encontro, Wilson Lima recebe apoio da terceira idade em Manaus

Durante o encontro, Wilson Lima destacou os seus objetivos e exaltou o ânimo dos grupos de idosos presentes no momento, que participam de projetos lançados pelo governador, como o Saúde do Idoso Ativo e o Ônibus do Idoso

Manaus (AM) – O candidato à reeleição para novo mandato como governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), recebeu o apoio de cerca de 600 idosos integrantes de grupos da capital e região metropolitana de Manaus, nesta quarta-feira (17), durante um café da manhã no Atlético Rio Negro Clube, localizado no Centro, Zona Sul da capital amazonense.

Durante o encontro, Wilson Lima destacou os seus objetivos e exaltou o ânimo dos grupos de idosos presentes no momento, que participam de projetos lançados pelo governador, como o Saúde do Idoso Ativo e o Ônibus do Idoso.

“Todas as vezes que a gente está do lado de um idoso, pelo menos eu sou assim, eu enxergo a minha avó, que viveu até os 93 anos; enxergo a minha mãe, que tem 73 anos; e eu trabalho e torço para que um dia eu também possa chegar lá. É muito revigorante começar o dia com vocês, com essa animação. Quando vejo a disposição de vocês, as minhas energias se renovam”, declarou.

De acordo com a aposentada Maria Auxiliadora Pereira, de 68 anos, o grupo já estava há três anos sem projetos direcionados a classe. A idosa, que integra um grupo de idosos do bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus, agradeceu ainda o trabalho fornecido voltado aos grupos da terceira idade.

“A gente agradece muito ao Wilson Lima. A gente já estava há três anos sem esses projetos, a gente trabalhava com nosso próprio suor, cada um ajudava com a quantia que podia, para não deixar os grupos pararem. Os nossos grupos de idosos, que são mais de 60, estão com o governador Wilson Lima”, disse.

Foto: Alex Pazuello/Secom

Mais projetos para a terceira idade

Uma das ações implementadas para a terceira idade é voltada para o empreendedorismo. Em 2021, Wilson Lima instituiu o programa Idoso Empreendedor, em 2021, que oferta microcrédito para que idosos de baixa renda, com idade igual ou superior a 60 anos, afim de iniciar ou ampliar os próprios negócios.

Também ocorreu a ampliação do Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança (Samic), que garante direitos a esse público, para municípios estratégicos, como Parintins, Maués, Humaitá, Tefé e Tabatinga.

Cerca de 3 mil idosos são atendidos nos nos 7 Centros Estaduais de Convivência da Família, por meio do projeto RespirAR, que também oferece atividades nas áreas de assistência social, esporte, lazer, cultura e saúde.

Além disso, em abril deste ano, foi sancionada por Wilson a lei que institui a campanha de inclusão digital destinada à pessoa idosa. Com atividades oferecidas por meio da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), os idosos recebem com cursos de capacitação em áreas como artesanato, música e idiomas.

Leia mais:

‘Dia D’ de vacinação contra Poliomielite e de Multivacinação acontece sábado (20) em Manaus

Iluminação pública de LED contribui para a ação da polícia em Tefé e redução da criminalidade

Centro de Saúde Mental é inaugurado no Amazonas