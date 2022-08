Homem é morto com perfurações no pescoço no interior do AM

Maués (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado com golpes de arma branca, na madrugada desta quinta-feira (25), na rua Tito Leão, bairro Centro, município de Maués (distante a de Manaus).

Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM Maués) receberam um chamado via linha direta informando sobre um homem ensanguentado que estava jogado na via pública.

Ao chegar no local, a guarnição constatou o fato e identificou que a vítima já estava sem vida. Conforme foi informado pelos policiais, o homem foi morto com golpes de arma branca no pescoço.

Ele trajava uma blusa na cor vermelha, outra preta, além de short preto com listras brancas e uma sandália azul. Até o momento não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

As equipes do 48º Distrito Interativo de Polícia (DIP) realizaram a remoção do corpo do homem e o encaminharam para o necrotério do hospital do município, onde, até o momento, segue sem identificação. A Polícia Civil irá investigar o crime.

