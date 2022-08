Mototaxista é executado a tiros nos fundos de igreja na Zona Norte

A perícia esteve no local e apontou que o homem foi assassinado com dois tiros na cabeça

Manaus (AM) – O mototaxista Alessandro Tavares Farias, de 36 anos, foi executado a tiros nesta terça-feira (23), nos fundos de uma igreja na rua 13 de maio, do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. O corpo dele foi encontrado no início da noite.

De acordo com informações de familiares repassadas a polícia, a vítima teria desaparecido após fazer uma corrida. Os familiares tentaram localizar o homem, mas receberam a informação de que moradores da área haviam encontrado o corpo dele.

Alessandro estava com os pés amarrados, caracterizando sinais de tortura. O local foi isolado por equipes da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes.

A perícia esteve no local e apontou que o homem foi assassinado com dois tiros na cabeça e um tiro na mão. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exame de necrópsia antes de ser entregue aos familiares para velório e sepultamento.

A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Policiais civis da especializada estiveram no local do crime realizando diligências preliminares.

Leia mais:

Força Tática prende grupo especializado em furtos a drogarias na capital

Vídeo: homem armado assusta moradores ao atirar para o alto durante festa na Ponta Negra

Mais de três quilos de drogas são encontrados em aparelho de TV, em Coari