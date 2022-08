Wilson Lima reúne 5 mil pessoas em Autazes e destaca investimentos em obras e nas áreas social e da educação

Autazes (AM) – Ao reunir cerca de 5 mil pessoas em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), hoje, dia 25 de agosto, o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, destacou que faz um governo de entregas para dar dignidade às pessoas. Ele ressaltou ações como a inauguração de um restaurante popular Prato Cheio, a recuperação de cinco importantes ramais, e o Auxílio Estadual, que beneficia 3.850 famílias.

“Eles prometem e não entregam. Como o Ceti, eles iniciaram a obra e não entregaram. E nós estamos fazendo. Aqui a gente acorda cedo e não tem hora para dormir. Isso é o que irrita a oposição. E eu estou entregue a esse projeto de corpo de alma. Tudo o que eu peço a Deus é sabedoria para a gente continuar fazendo as entregas certas. Ninguém na história desse estado fez tantas entregas como nós fizemos“ , destacou Wilson.

Acompanhado da primeira-dama Taiana Lima e de candidatos proporcionais da coligação “Aqui é Trabalho”, formada por dez partidos, Wilson anunciou, ainda, que vai levar asfalto para a comunidade Novo Céu; o contrato deve ser assinado em 45 dias. A comunidade também vai ganhar um porto flutuante para dar dignidade à população e facilitar o transporte hidroviário.

Entre as propostas para o novo governo, Wilson destacou a implantação de uma unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e um polo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O prefeito Andreson Cavalcante destacou que Wilson tem sido um grande parceiro de Autazes e disse que está com o governador pelo trabalho que ele realiza pelo município.

“Presta atenção Autazes, eu vou te dar mais de 44 motivos para você votar em Wilson Lima. Eu hoje quero ser conhecido como o prefeito da gratidão. Olhe pra cima agora, tá aqui o LED. Esse comício é no São José, um bairro de famílias humildes. Há 20 anos esse bairro não recebia saneamento básico. Tá ai a obra acontecendo. Esse é o governador do Prato Cheio. Esse é o governador do Auxílio Estadual permanente” , disse o prefeito.

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos), que é candidato à reeleição, destacou que estar ao lado do governador nessa caminhada é motivo de orgulho.

“Eu estar do lado do governador é uma honra para mim. Autazes pode comemorar, porque pela primeira vez em toda a história republicana, em tão pouco tempo, três anos e oito meses, um governador dedicou parte importante dos recursos públicos do Amazonas, que somam mais de R$ 100 milhões, num município só”, disse Silas.

“Se Autazes é uma terra melhor, é melhor porque o governador do estado do Amazonas abriu o seu coração e investiu muitos recursos neste município. Quem gosta do Silas vai gostar do Wilson muito mais, vota Wilson Lima governador 44” , acrescentou o deputado federal.

Potássio

Wilson destacou o apoio que está dando para tornar a exploração mineral do potássio em Autazes uma das novas matrizes econômicas do estado. O projeto do potássio está em fase de licenciamento ambiental. O empreendimento já possui Licença Prévia e aguarda Licença de Instalação. Serão gerados 2.600 empregos na fase de instalação da estrutura de mineração e na fase da operação, 1.300 empregos diretos.

