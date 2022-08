Durante sabatina, Lula promete investigação de acusados em eventual governo

São Paulo (SP) – Em sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quinta-feira (25), o ex-presidente e candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que acusados em seu eventual governo serão investigados e punidos.

“Em qualquer hipótese, se alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, julgada, punida ou absolvida” , declarou o petista.

O ex-presidente defendeu que a corrupção descoberta pela operação Lava Jato no seu governo e no da ex-presidente Dilma Rousseff só foi possível porque havia uma “equipe para fiscalizar”.

“A corrupção só aparece quando você permite que ela seja investigada. E eu queria começar dizendo uma coisa muito séria: foi no meu governo que a gente criou o Portal da Transparência; que a gente colocou uma equipe para fiscalizar; que a gente fez acesso à informação, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro” , disse.

Sabatinas no Jornal Nacional

Lula é o terceiro entrevistado da série de entrevistas do noticioso da TV Globo com os candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. As sabatinas começaram na segunda-feira (22), com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na terça-feira (23), Ciro Gomes (PDT) foi o entrevistado.

*Com infomações do Metrópoles

