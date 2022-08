Amom Mandel terá 1 segundo de horário eleitoral na TV e rádio

Manaus (AM) – O candidato a deputado federal, o vereador Amom Mandel (Cidadania), terá apenas 1 segundo de tempo no horário eleitoral dos veículos de comunicação. O pouco espaço na TV e rádio acontece porque a federação PSDB/ Cidadania só terá 10 segundos disponíveis e distribuídos entre os candidatos.

“É um tempo que nos obriga a ter mais criatividade para marcar e tentar conquistar o eleitor. Poderia ser mais, poderia! Mas tem muita gente que não quer que ganhemos essa eleição. Eu vou fazer disso um desafio ainda maior, e reforçar nossa atuação na internet e nas ruas”, explicou Amom.

Além das redes sociais, Amom irá concentrar informações no site de campanha somosamom.com, que dará transparência às ações neste período e será um meio de construir um contato com apoiadores que desejem se mobilizar junto à campanha. Continuando o trabalho que tem feito, o candidato também irá a reuniões em comunidades de todas as Zonas de Manaus, nos municípios da região metropolitana e até nos mais distantes.

“Apesar de pouco tempo de TV e de rádio, nosso trabalho seguirá na mesma linha. Vamos prestar contas do nosso mandato nas comunidades, apresentar as propostas que desenvolveremos na Câmara dos Deputados e ouvir as demandas da população. Tudo de forma transparente, como sempre faço e disponibilizando todas as informações no nosso site e nas redes sociais”, explicou.

Sob o número 2323 nas urnas, Amom tem 23 propostas de campanha para a população amazonense, que contemplam melhorias e desenvolvimento nas áreas da Saúde, Cidadania, Meio Ambiente, Educação, Segurança, além de jovens, mulheres, entre outros. O candidato afirmou que todas as propostas foram produzidas e pensadas em grupo, com estudantes, profissionais de diversas áreas e a militância.

