Defesa Civil prevê chuvas intensas neste fim de semana no Amazonas

Manaus (AM) – A Defesa Civil do Amazonas alertou a população sobre a previsão de chuvas intensas nesta sexta-feira (26) e no sábado (27). O órgão, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), ressaltou que as chuvas vêm acompanhadas com grau de severidade. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda, segundo a entidade, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além desta, a recomendação é para que os condutores evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, assim como usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, os moradores devem procurar a Defesa Civil dos municípios.

*Com informações da assessoria

