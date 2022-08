Morre terceira vítima do atentado à casa lotérica no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher identificada como Stefani do Nascimento Lima, de 23 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (26) em decorrência do incêndio criminoso praticado à casa lotérica, localizada ao lado do Mercado Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus. Ela é a terceira vítima do atentado que ocorreu em 15 de agosto. A morte foi confirmada, em nota, pela direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

O primeiro a morrer dos quatro feridos no atentado foi Carlos Henrique Pontes, de 50 anos, na noite do dia 21 de agosto. Um dia depois, veio a óbito Henison da Silva Mota, de 33 anos.

“A paciente deu entrada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade com queimaduras de 2º grau, na tarde de terça-feira (15/08), dia do incêndio”, detalhou a direção do hospital.

A última vítima segue internada no 28 de agosto, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar, de acordo com a direção da unidade.

O autor do crime, o venezuelano Domingo Siso, de 60 anos, permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pronto-Socorro João Lúcio. Ele foi agredido por populares e já está sendo investigado por homicídio qualificado.

“A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lamenta o falecimento da paciente e se solidariza com a família”, completa a nota.

