Inicia trabalho para a construção de ponte no bairro Praça 14 de Janeiro, em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha, nesta sexta-feira (26), com a implantação de 240 metros de extensão de uma ponte em madeira, na rua Tarumã, beco Tarumã, bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul da capital.

Uma equipe de 15 servidores atua na obra, que proporcionará acessibilidade a mais de 500 pessoas que vivem às margens do igarapé e necessitam desta ponte para se locomover.

A antiga ponte utilizada pelos moradores carregava as marcas do tempo, faltando madeiras, estruturas deterioradas e trechos comprometidos, apresentando risco aos moradores que necessitam do equipamento para acessar as vias do bairro.

De acordo com o engenheiro Rômulo Guedes, responsável pela obra, uma equipe técnica esteve no local e durante a avaliação foi inviabilizada a possibilidade de reforma da antiga ponte, por conta das péssimas condições de conservação.

“Seguimos a determinação do prefeito David Almeida e do secretário da Seminf, Renato Júnior, de promover a segurança e o bem-estar dos moradores. A antiga ponte, desde que foi construída, nunca recebeu uma obra de manutenção. O abandono colocou em risco a segurança dos moradores. O trabalho é delicado, uma vez que o serviço é realizado às margens do igarapé, mas estamos atuando de forma célere, para que as centenas de famílias não sofram o isolamento, já que esta ponte é fundamental para o acesso às vias do bairro”, afirmou Guedes.

Os moradores receberam com alegria o início dos trabalhos na área Foto: Divulgação

As madeiras utilizadas na obra, assim como todo material viabilizado, atendem às normas ambientais e garantem uma maior durabilidade do serviço.

Os moradores do beco Tarumã, receberam com alegria o início dos trabalhos na área. A industriaria Francisca Araújo, 62, reside no local há 20 anos e afirma nunca ter visto um serviço de manutenção na ponte, que oferecia riscos de desabar a qualquer momento.

“Eu trabalho à noite e todos os dias para ir ao serviço, como é escuro, morria de medo de cair nas partes que faltavam madeira, outras partes balançavam bastante. Já perdi as contas de quantas vezes pedimos para resolverem essa situação que já tem anos, e ninguém aparecia aqui para resolver. Só agora, com o prefeito David, estamos sendo vistos. Nem acreditei quando cheguei e encontrei os homens da prefeitura trabalhando. Pedimos o conserto e estamos recebendo uma nova ponte. Aqui é um sonho realizado, estou tão feliz”, afirmou a moradora.

Simultaneamente, as equipes da Seminf atuam na construção de mais uma ponte na rua José Faustino, bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus.

*Com informações da assessoria

