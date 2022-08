Dupla é capturada após roubar celular de morador na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Dois indivíduos, sendo um jovem de 25 anos e um adolescente de 16 anos, foram capturados, no final da manhã desta terça-feira (30), após cometerem um assalto a pedestre. A ação ocorreu na rua Tambaqui, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a equipe da Rocam Motos, os policiais estavam em patrulhamento na rua Jericó quando um pedestre informou que havia sido vítima de um roubo a poucos minutos. Ele repassou as características dos infratores.

Os policiais realizaram diligências na área e conseguiram abordar dois indivíduos. Com eles foi localizado um aparelho celular pertencente à vítima, um relógio de cor dourada e pulseira preta e um simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa.

Os suspeitos receberam voz de prisão e apreensão e foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O suspeito de 25 anos já tinha passagem por roubo. Os dois devem ficar à disposição da Justiça.

