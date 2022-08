Dupla é presa com arma, munições e drogas no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Breno Vilarino, de 26 anos e Wesley William, de 18 anos, foram presos pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (30), por volta das 15h, durante operação deflagrada na invasão Coliseu, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Eles estavam com arma de fogo, munições e drogas.

De acordo com a equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as diligências iniciaram após denuncias anônimas informando que indivíduos armados estavam vendendo drogas na rua Aristóteles.

Ao chegarem no local, os policiais identificaram dois homens em atitude suspeita e realizaram revista pessoal. Com elas, foram encontrados um revólver, munições e porções de drogas além de balança de precisão.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Os suspeitos devem responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles devem ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Leia mais:

Corpo de homem em estado de decomposição é encontrado no Jorge Teixeira

Padrasto que matou enteada afirmou que cometeu o crime com ódio da ex-mulher: ‘Foi ciúmes’

Acusados de tentar matar jovem em banda de Carnaval vão a Júri Popular em Manaus