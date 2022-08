Wilson Lima tem registro de candidatura deferida pelo TRE-AM

O desembargador considerou na decisão o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela resolução TSE 23.609/2019 no pedido de registro de candidatura do candidato a reeleição

Manaus (AM) – O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) autorizou o registro de candidatura do candidato e governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil). O relator foi o desembargador eleitoral Victor André Liuzzi Gomes.

O desembargador considerou na decisão o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela resolução TSE 23.609/2019. Conforme o relator, as condições de elegibilidade foram certificadas pela Comissão de Registro de Candidaturas e pelo Ministério Público Eleitoral.

Entre os candidatos ao Governo do Amazonas, Wilson Lima foi o terceiro que teve o registro de candidatura deferido. A primeira foi a Carol Braz (PDT), e o segundo foi Ricardo Nicolau (Solidariedade).

Wilson Lima foi lançado candidato a governador do estado pela coligação “Aqui é trabalho”, que reúne dez partidos. São eles: União Brasil; Republicanos; Patriota; Partido Liberal (PL); Partido Progressista (PP); Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Partido Social Cristão (PSC); Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e Partido da Mobilização Nacional (PMN).

História

Natural do estado do Pará, Wilson Lima nasceu no município de Santarém. Casou com a professora Taiana Lima, sendo pai de cinco filhos.

Aos 15 anos, passou a trabalhar como professor de inglês e locutor de rádio em Itaituba, local onde também atuou como apresentador de televisão.

Dois anos depois, com 17 anos, fez curso de Gestão Turística. Sem seguida, trabalhou em uma agência de viagens, onde conseguiu experiência para atuar como assessor técnico da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Itaituba por quatro anos.

Sua carreira como jornalista iniciou na TV Tapajós, filial da Rede Globo. Em 2006, se mudou para Manaus para trabalhar como repórter e apresentador de rádio.

Em 2011, Wilson Lima cursou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pelo Centro Universitário em Nilton Lins. Por oito anos, Lima apresentou o programa Alô Amazonas.

Já em 2018, disputou as eleições para Governo do Amazonas, sendo o mais votado para o cargo na história do estado. Ao todo, se elegeu com cerca de 1 milhão de votos.

