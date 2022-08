Wilson Lima ganha direito de resposta sobre informações falsas divulgadas por Amazonino

Manaus (AM) – Conforme a corrida eleitoral para o Governo do Amazonas se acentua, os candidatos inflamam seus discursos de campanha tanto na campanha presencial quanto nas redes sociais. Na madrugada desta sexta-feira (26), Amazonino Mendes (Cidadania) publicou em suas páginas virtuais direito de resposta concedido pela Justiça Eleitoral ao candidato à reeleição Wilson Lima (União Brasil).

A equipe jurídica do atual governador afirmou que Amazonino Mendes publicou informação falsa referente ao pagamento do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef). O juiz auxiliar Márcio André Lopes Cavalcante decidiu por acatar a denúncia e ordenou que fosse publicado o direito de resposta no Instagram e Facebook do ex-governador. Além disso, vídeo que continha desinformação também foi retirado das redes.

“Em vídeo divulgado sobre o Fundef, Amazonino fez acusações levianas na tentativa de colocar os usuários da internet contra o atual governador. A verdade sobre o Fundef é uma só: o recurso ainda não foi liberado, por questões que não dependem do Estado, comprovadas documentalmente. Desta forma, não se pode dizer que o benefício já está disponível para o pagamento”, diz trecho do direito de resposta publicado.

Vídeo de Amazonino

Na postagem realizada sobre o Fundef, Amazonino afirmava que o recurso já poderia ser pago aos professores da rede estadual. Além disso, o ex-governador acusava Wilson de congelar o processo de liberação dos pagamentos para benefício eleitoral.

“Te prepara, o dinheiro é seu, o recurso é seu, e já podia estar no teu bolso. Isso é uma coisa que esse governo faz. Ele adora mentir (…) O receio é que eles estejam demorando para as vésperas da eleição começar o pagamento e te dizer que ele decidiu te pagar”, disse Amazonino na publicação retirada do ar.

O direito de resposta ficará nas redes sociais de Amazonino o dobro do tempo que a publicação condenada pela Justiça Eleitoral.

Pesquisa Ipec

Pesquisa do Instituto Ipec divulgada nesta quarta-feira (24), encomendada pela Rede Amazônica, revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador do Amazonas. Os candidatos Amazonino Mendes (Cidadania) e Wilson Lima (União Brasil) estão empatados em 30% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 21 e 23 de agosto em 20 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM- 06012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-09878/2022.

Na pergunta estimulada, Wilson, que é candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, têm 30% da preferência, com empate técnico de seu adversário do partido Cidadania. Na pergunta espontânea, Wilson lidera isolado, com 25% das intenções de voto, contra 19% do segundo colocado.

Esta é a segunda pesquisa que mostra o crescimento consistente da preferência dos eleitores pela reeleição de Wilson Lima. No mês passado, pesquisa do Real Time Big Data, mostrou que as intenções de voto para reeleição do governador subiram nove pontos em pouco mais de dois meses. Saiu de 19% para 28%. No levantamento do Real Time Big Data, Wilson também lidera na pergunta espontânea sobre a intenção de votos.

