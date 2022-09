Antony é apresentado oficialmente no Manchester United

Na manhã desta quinta-feira (1º), o atacante Antony, da Seleção Brasileira, que foi revelado pelo São Paulo, foi anunciado pelo Manchester United. Vale lembrar que o clube inglês desembolsou 100 milhões de euros ao Ajax para ter o jogador.

Antony foi aprovado nos exames médicos e terá vínculo com o clube inglês até junho de 2027, sendo renovável por mais um ano. O brasileiro já deu suas primeiras palavras como jogador dos Red Devils.

“Este é um momento incrível na minha carreira para ingressar em um dos clubes mais emblemáticos do mundo. Agradeço a todos que acreditaram em mim, especialmente minha família, todos os meus treinadores e companheiros de equipe, porque sem eles não teria chegado até aqui”, disse o brasileiro.

O atacante deve ficar à disposição para a partida deste domingo (4), contra o Arsenal, as 12h30 no Old Trafford.

Vale lembrar que o São Paulo irá receber cerca de R$ 96 milhões com a transação do atacante, sendo 3,5% do mecanismo de solidariedade assegurado pela Fifa por ser o clube formador e 20% do lucro do time holandês na revenda do atleta.

O jogador havia chegado ao Ajax na temporada 2020/21, onde entrou em campo 46 vezes, marcando 11 gols e dando nove assistências. Já na temporada 2021/22 foram 33 partidas, 12 gols e 10 assistências.

O destaque do brasileiro na Holanda o premiou com constantes convocações para a Seleção Brasileira e é uma das caras confirmadas para o Copa do Mundo do Catar.

