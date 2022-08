Jiu-jítsu do infantil ao Master pelo mundo

Jiu-jístu do AM

Que semana senhores! Nos últimos dias tivemos amazonense lutando nos Estados Unidos, Rio de Janeiro e Manaus.

Nos últimos dias aconteceu em Austin- Texas, a etapa do NAGA, onde o atleta Samuel Nagai venceu suas lutas com 2 finalizações, faturando o cinturão desta edição do evento.

Em Miami, neste fim de semana, aconteceu mais uma etapa do AJP Tour, onde contamos com a participação de vários amazonenses, destaque para a rainha do tatame, Brenda Larissa, atleta da academia Melqui Galvão, nesse evento defendendo a Comand Group, em ótima apresentação faturou o primeiro lugar da competição, na faixa preta adulto.

Ainda pela categoria adulto, no masculino, os atletas Meyran Maquine e Manuel Ribamar, defendendo a Dream Art e academia Rodrigo Pinheiro respectivamente, perderam a final, alcançando a medalha de prata da competição.

O atleta Eduardo Inojosa, na categoria Preta Master, ficou com a medalha de bronze. E na faixa marrom master, tivemos ouro pro atleta Sarkis Gonçalves, defendendo a equipe Ribeiro JJ Manaus, com belíssima participação.

Na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu o Sulamericano Kids, onde uma legião de ferinhas amazonenses se destacaram, podemos citar as equipes White House, com oito medalhas na competição, sendo dois de outro (Arthur Diogo e João Ricardo), três de prata (Luís Henrique, Pietro Bassegio e Marcelo Netto) e três de bronze (Nikolas Pietro, Thiago Ferreira e Isaque Almeida).

A equipe do professor Melqui Galvão, coordenada pelo Coach Macley Silva, faturaram oito atletas e voltou com sete medalhas de ouro (Lais Lima, Isaque Lima, Arthur Sousa, Maximus Caio, Angelus França, Kalebe Henrrique e Hadassa Crisostomo) e 1 de prata (Ana Carolina). Podemos citar, também, o Projeto Suçuarana, que participou com duas crianças e voltaram com mais dois ouros pro Amazonas.

Esse fim de semana, em Manaus, aconteceu dois campeonatos de outras modalidades, onde a turma do jiu jitsu se destacou, Amazon Grand Slam, organizado pela Federação de Luta Livre Esportiva do Amazonas (FASUB), contou com a participação de inúmeros atletas do jiu-jítsu, se aventurando na competição “sem pano” e com ótimos resultados em quase todas as categorias. E aconteceu, também, a Copa Samel de Judô, organizado pela Federação de Judô do Amazonas (FEJAMA), onde vários campeões são oriundos do jiu-jítsu também.

Está se aproximando o Campeonato Mundial de jiu-jítsu e estamos com expectativa bem alta para bons resultados dos amazonenses lutando em Las Vegas. Continuamos acompanhando o jiu-jítsu amazonense pelo Brasil e pelo Mundo.

*Diego Gomes Forero / Ricardo César Garcia Amaral Filho

